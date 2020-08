10 phút lướt TikTok, một thế giới kinh hoàng hiện ra: Bạo lực, tình dục và những nội dung xấu đội lốt video vô hại

TikTok - ứng dụng của ByteDance, một công ty có trụ sở tại Trung Quốc, hiện đã thu hút hàng tỉ lượt tải về trên phạm vi toàn thế giới.

Một ứng dụng tưởng là vô hại.

Thoạt nhìn qua, TikTok quả thực là thế giới đầy ắp sự thú vị, thu hút fan hâm mộ bằng những clip dễ thương về động vật, hoặc về những ngôi sao nổi tiếng của giới giải trí.

Nhưng đằng sau thế giới ấy còn ẩn giấu những sự thật đen tối khác, liên quan đến ma túy, tình dục, bạo hành động vật, cùng nhiều thông điệp nguy hiểm.

Và theo nhà báo Alison Maloney - người điều hành tuyến bài phóng sự "TikTok The Bomb" của trang The Sun, những nội dung ấy dễ tiếp cận một cách đáng sợ.

Maloney cho biết, cô đã từng trông thấy video về cảnh những đứa trẻ chỉ 8 tuổi đang bị dụ dỗ trên TikTok, trong khi nhiều kẻ thì lợi dụng việc các cô gái trẻ đăng tải nội dung khêu gợi để trục lợi và lừa đảo.

Nhưng đáng chú ý là trong một khảo sát tại Anh, hơn 1/4 các bậc phụ huynh tham gia thừa nhận rằng họ không hề biết về những nội dung ấy có tồn tại trên nền tảng này.

Một số phụ huynh thậm chí để con trẻ chỉ mới 3 tuổi lướt TikTok. Và theo một khảo sát trên Facebook, giới hạn độ tuổi 12 của TikTok gần như hoàn toàn bị bỏ qua.

"TikTok sử dụng AI (trí tuệ nhân tạo) để cung cấp nội dung, dựa trên hành vi của người sử dụng (thả tim video) để đưa vào thuật toán.

Điều này có thể dẫn đến những nội dung bạo lực, bạo hành, khiêu dâm được lan truyền dễ dàng," - trích lời Ray Walsh, một chuyên gia bảo mật số tại ProPrivacy.

Và theo những gì Maloney trải nghiệm chỉ trong vòng 10 phút đăng ký TikTok, cô đã trông thấy những nội dung đáng lẽ ra không bao giờ nên xuất hiện dù là với bất kỳ độ tuổi nào, nữa là cho con nít tiểu học.

Lăng mạ núp bóng video 15s

Độ tuổi tối thiểu được phép dùng TikTok là 13, nhưng Maloney cho biết chẳng có quy trình xác nhận độ tuổi nào ở đây cả. Việc giả mạo ngày sinh là quá dễ dàng.

Ngay khi bấm vào ứng dụng, các video bắt đầu tự động chạy. Với trường hợp của Maloney là video về một cô gái đang nhảy, sau đó người dùng khác có thể tương tác bằng cách like, share, hoặc không thì lướt lên để tìm kiếm các video khác.

Đến video thứ 4, Maloney chạm mặt một thiếu niên phi giới tính đang chia sẻ về xu hướng tính dục, và cảnh một người phụ nữ lớn tuổi hét lên lúc cuối video: "Câm mồm đi con **** (văng tục)."

Người phụ nữ văng tục được dùng trong rất nhiều video trên TikTok.

Cảnh cuối video là được ghép thêm vào, nhằm lăng mạ những người đang nêu quan điểm khác với họ.

Và sau đó có rất nhiều video tương tự xuất hiện, bao gồm cả các chiến dịch của Greta Thunberg - thiếu niên hoạt động vì môi trường nổi tiếng thế giới.

Nhưng đó mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm thôi.

Thiếu nữ 12 tuổi hát về sex

Một trong những trào lưu đáng lo ngại trên TikTok, đó là rất nhiều cô gái trẻ đăng tải nội dung khêu gợi liên quan đến tình dục. Đó là chưa kể đến những kẻ ấu dâm núp bóng người dùng đang lẩn khuất ở đó.

Trong một video, 2 cô gái trông mới chỉ 12 tuổi hát một bài với ngôn từ cực kỳ người lớn, về việc một người đàn ông "cố gắng đưa 'cậu nhỏ' vào quần tôi."

Trong một video khác, một cô gái có những động tác ám chỉ hành vi tình dục.

Trong tiếng Anh, đây là một cụm từ có ý chỉ hành vi tình dục.

Ngoài ra, còn rất nhiều video liên quan đến bạo hành trẻ em, với nội dung ám chỉ việc sẵn sàng đánh đập chúng, được che đậy một cách đầy ẩn ý.

Video tự hoại

Tiếp tục chìm đắm vào TikTok, Maloney tìm thấy video về một nhóm học sinh tiểu học đùa giỡn về việc "cứu nhóc học sinh mới tìm vào chỗ chết".

Khi lướt lên lần nữa, video về ảnh một bé gái khoảng 7 - 8 tuổi đang dùng dao tự cắt vào tay mình.

Nội dung về thiếu niên chơi dao cũng rất phổ biến, như video có tiêu đề "tập dao" chiếu cảnh một cậu trai ném con dao dài 25cm trong nhà bếp, hoặc một cậu trai dùng dao đâm bể màn hình trong một video khác.

Tự hoại và chơi dao là những nội dung tương đối phổ biến.

Vài phút kế tiếp, Maloney lướt qua video với dòng hashtag #Spiceworld, nội dung về cảnh 2 người đàn ông lái xe qua một người phụ nữ vô gia cư - dường như đang sử dụng ma túy, trước khi hét một cách tàn nhẫn để cô phải nhảy dựng lên.

Một video khác có 142.000 lượt thích, cho thấy cảnh một người đàn ông đang "phê ma túy", giật đùng đùng theo điệu nhạc.

Ngoài ra, còn có những nội dung cho thấy thế giới trông sẽ như thế nào khi sử dụng ketamine và cocaine (các loại ma túy bị cấm theo luật pháp).

Mạo hiểm tính mạng để nổi tiếng

Theo Maloney, TikTok là một môi trường hoàn hảo để lan truyền các thử thách - từ đơn giản cho đến những thứ nguy hiểm hơn.

Chẳng hạn như một video về cảnh 2 cô gái đang nhảy múa giữa đường đông đúc xe cộ. Điều đáng sợ nằm ở dòng chú thích: "Chúng tôi đã bị xe tông phải khi đang làm chuyện này, nên hãy khiến chúng tôi nổi tiếng nha."

Rất nhiều thử thách khác trên TikTok có thể được tìm kiếm một cách dễ dàng. "Điều khiến TikTok trở nên thú vị với giới trẻ nằm ở chỗ nó được 'trò chơi hóa'." - trích lời Walsh.

"Ứng dụng khuyến khích người dùng không chỉ bình luận hay tương tác với video, mà còn tự mình tạo ra nội dung. Nó khiến người trẻ làm những thứ bình thường họ không làm, để có những video để đời."

"Có một trào lưu hiện nay thử thách các bạn trẻ chửi thề trước mặt phụ huynh, sau đó ghi lại phản ứng của họ. Ngoài ra, có nhiều trào lưu khác để lại hậu quả nghiêm trọng hơn, có thể xảy đến bất kỳ lúc nào."

Một trong những trào lưu mà Walsh đề cập có tên #Clapyourhands, hiện đang rơi vào tình trạng báo động. Theo đó, người dùng sẽ vỗ mạnh vào vật nuôi theo điệu nhạc "If You’re Happy and You Know It".

Vấn đề nằm ở chỗ, vật nuôi - thường là chó và mèo - có vẻ không thích điều đó một chút nào. Và nếu trẻ em nhìn thấy, chúng có thể có thể bắt chước mà không kiểm soát được hậu quả xảy ra sau đó.

"Cách tốt nhất để giám sát con trẻ trên TikTok, đó là tự mình tham gia," - Walsh cho biết. "Chỉ có vậy, bạn mới có thể biết nội dung chúng đăng lên là gì, cũng như những video chúng tương tác."