Kể từ khi cuộc khủng hoảng do SARS-CoV-2 bắt đầu, các cơ quan y tế đã tiết lộ số ca mắc mới và tử vong mỗi ngày. Đại dịch COVID-19 toàn cầu chiếm nhiều sự chú ý, nhưng các bệnh lý khác cũng dẫn đến cái chết của nhiều người hàng năm. Mới đây Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã công bố 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu năm 2019.

Theo WHO, 10 nguyên nhân này đại diện cho 55% trong số 55,4 triệu ca tử vong trên thế giới vào năm 2019. Để phân loại, tổ chức này đã nhóm chúng thành 3 loại: Bệnh lây nhiễm, bệnh không lây nhiễm và các chấn thương. Trên toàn cầu, 7 trong số 10 nguyên nhân tử vong hàng đầu là do các bệnh không lây nhiễm (74%).

Theo đó, WHO đã thống kê: Bệnh thiếu máu cục bộ cơ tim, tai biến mạch máu (đột quỵ), bệnh phổi tắc nghẽn, nhiễm trùng đường hô hấp dưới, điều kiện sơ sinh, ung thư phổi, khí quản và phế quản, bệnh Alzheimer và các dạng sa sút trí tuệ khác, bệnh tiêu chảy cấp tính, bệnh đái tháo đường, bệnh thận.

Bệnh thiếu máu cơ tim là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên thế giới năm 2019.

Năm 2019, bệnh thiếu máu cơ tim gây ra 8,9 triệu ca tử vong. Do đó, những bệnh lý này chiếm 16% số ca tử vong trên toàn thế giới. Đột quỵ (11%) và bệnh phổi tắc nghẽn (6%) cũng nằm trong top đầu. Ở nam giới, bệnh đái tháo đường là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Còn phụ nữ tử vong vì bệnh Alzheimer hoặc một số dạng sa sút trí tuệ khác.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, nhiễm trùng đường hô hấp dưới là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất. Tuy nhiên, số người chết vì căn bệnh này ngày càng giảm. Năm 2019, 2,6 triệu người chết vì nhiễm trùng đường hô hấp, ít hơn 460.000 người so với năm 2000.

WHO cũng đã chứng kiến ​​sự giảm mạnh số ca tử vong do các bệnh tiêu chảy cấp tính gây ra. Những bệnh lý này thường do virus (rotavirus), ký sinh trùng (bệnh do amip) hoặc vi khuẩn (Shigella, Salmonellosis, Escherichia coli) gây ra.