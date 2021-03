10 bộ phận cơ thể bị lão hóa sớm theo giai đoạn: Bảo vệ đúng cách có thể tránh được bệnh tật

10 bộ phận đầu tiên trên cơ thể bị lão hóa sớm

Khi cơ thể bị lão hóa sẽ có những biểu hiện khác thường. Do vậy, chúng ta sẽ dựa vào những đặc điểm này để từng bước chăm sóc và bảo vệ một cách hợp lý.

Người khỏe mạnh là người biết chăm sóc tốt cơ thể của mình, biết ưu tiên từng giai đoạn cụ thể, khi nào thì nên chăm sóc bộ phận nào nhiều hơn. Muốn làm được điều này, chúng ta cần dựa vào tiến độ lão hóa của từng bộ phận cơ thể.

Sau đây là những bộ phận chính có tiến độ lão hóa khác nhau. Hãy dựa vào những gợi ý này để chăm sóc cơ thể theo cách tốt nhất, đúng đắn nhất. Đừng bao giờ để muộn màng rồi mới tiếc nuối.

1. Ruột

Vấn đề trực tiếp nhất do lão hóa đường ruột gây ra là táo bón, không thể thải chất độc và rác thải kịp thời dẫn đến da xỉn màu, nổi mụn, hôi miệng, bụng dưới to lên trông thấy do tích tụ mỡ.

2. Ngực

Mỗi người trong chúng ta, khi chạm ngưỡng 25 tuổi là thời điểm bắt đầu có dấu hiệu lão hóa. Vì thế, các chuyên gia khuyên rằng, hãy sớm sinh con trong thời gian thích hợp. Vì khi bạn sinh con đầu lòng đồng nghĩa với việc giảm 7% nguy cơ mắc bệnh ung thư vú, và nếu bạn chọn nuôi con bằng sữa mẹ thì có thể giảm 4,3%.

3. Bộ não

Từ 30 tuổi, bộ não của chúng ta bắt đầu lão hóa, và trọng lượng giảm dần từ mức nặng nhất là khoảng 1600 gram rồi sau đó sẽ nhẹ dần đều.

4. Buồng trứng

Sau 35 tuổi, do suy giảm bài tiết buồng trứng, nhan sắc của chúng ta bắt đầu gặp rắc rối - kinh nguyệt không đều, da xỉn màu, rụng tóc, nhiều nếp nhăn, da sần sùi, đau thắt lưng, chân yếu, mệt mỏi ...

5. Vòng mông

Từ sau 40 tuổi, chị em sẽ thấy mông bắt đầu lão hóa và nhão. Đây là lúc bạn nên thực hiện các bài tập thể dục đều đặn để thúc đẩy sự duy trì cơ bắp săn chắc, giúp định hình vóc dáng tốt và trì hoãn quá trình lão hóa.

6. Trái tim

Tim có nhiệm vụ cung cấp máu tươi cho cơ thể, một khi tim già đi thì tất cả các bộ phận trong cơ thể chúng ta sẽ trở nên uể oải, chậm chạp do không được cung cấp đủ máu, cơ thể đương nhiên sẽ già đi.

Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng trái tim của phụ nữ phản ứng nhiều hơn với những cuộc cãi vã. Ngôn ngữ hài hước và những cuộc cãi vã mang tính công kích cá nhân không phải là giải pháp cho vấn đề của bạn. Hãy dành cho nhau những ánh mắt trìu mết thì mới mang lại sự trẻ trung.

Duy trì trạng thái tĩnh lặng và vui vẻ, thư thái chính là chìa khóa giúp bạn trẻ hóa trái tim của mình.

7. Cột sống

Sau 45 tuổi, cột sống lưng và thắt lưng bắt đầu thoái hóa. Vẹo cột sống có thể gây ra nhiều bệnh. So với nam giới, số phụ nữ bị cong vẹo cột sống cao gấp 3 lần, phụ nữ bị cong vẹo cột sống đặc biệt dễ bị tổn thương, vận động nhẹ là cách tốt để bảo vệ cơ thể.

Nếu bạn không chăm sóc và thể dục đúng cách, một sai sót nhỏ làm chấn thương cột sống cũng có thể khiến cho bạn mất cả tháng vì nằm liệt giường.

8. Đầu gối

Giáo sư Edward khoa Phẫu thuật thẩm mỹ tại Đại học Y khoa Michigan, Hoa Kỳ đã chỉ ra rằng: "Xác suất chấn thương đầu gối ở phụ nữ cao gấp 2,8 lần nam giới." Vì vậy, nếu bạn không muốn đầu gối của mình già đi một cách nhanh chóng, bạn có thể phải nỗ lực gìn giữ gấp 2,8 lần nam giới.

9. Mũi

Mũi đẹp cũng có giới hạn, thời gian đẹp nhất là từ 20 đến 45 tuổi. Sau 45 tuổi, bạn sẽ thấy lỗ mũi của mình bị xệ xuống, dáng mũi thay đổi, sống mũi hơi hõm xuống, thậm chí có thể cảm thấy đầu mũi to hơn trước rất nhiều.

Do đó, sau tuổi 45, bạn không còn có thể nói tài được nữa, điều này là do, mũi co lại giống như các mô mềm khác, không còn cao và thanh thoát như trước.

10. Bàn tay

Nếu giữ gìn bàn tay đúng cách thì quá trình lão hóa diễn ra tương đối chậm, dấu hiệu lão hóa rõ ràng nhất, các vết đồi mồi có thể không xuất hiện cho đến sau 50 tuổi.

Vì vậy, chỉ cần đảm bảo rằng bàn tay của bạn không bị khô hoặc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời thì có thể giúp bạn giữ bí mật về tuổi của mình.

*Theo Health/Secretchina