1 trường ở Hà Nội phát thông báo NÓNG sau khi học sinh nghi bị bắt cóc, phải nhảy khỏi xe ôm để trốn!

Ngày 29/9/2025, Hệ thống Giáo dục Ngôi Sao Hà Nội đã phát đi thông báo khẩn gửi tới phụ huynh học sinh các cấp Tiểu học và THCS sau một vụ việc nguy hiểm xảy ra vào ngày 28/9/2025.

Theo thông báo, chiều 28/9, sau khi học sinh hoàn thành kỳ thi ASMO tại một điểm thi thuộc phường Hà Đông, một phụ huynh có gọi xe ô tô công nghệ đến đón con. Trong lúc chờ xe, học sinh bị một người lạ đi xe máy tiếp cận, giả danh là tài xế công nghệ. Do vội vã, em đã lên xe mà không kiểm tra kỹ thông tin phương tiện (biển số, loại xe, tài xế).

Chỉ đến khi phụ huynh gọi điện, học sinh mới phát hiện mình đã lên nhầm xe. Ngay sau đó, em yêu cầu tài xế dừng lại, nhưng đối tượng này không chấp thuận mà còn tăng tốc. Quá hoảng loạn, học sinh buộc phải nhảy khỏi xe đang di chuyển, dẫn đến thương tích và phải khâu một số mũi.

Thông báo của nhà trường

Nhà trường khuyến cáo học sinh và phụ huynh cần hết sức cẩn trọng:

- Học sinh phải luôn xác minh đầy đủ thông tin xe (biển số, loại xe, tên tài xế) trước khi lên xe.

- Giữ bình tĩnh, liên hệ ngay với phụ huynh, giáo viên hoặc người xung quanh khi phát hiện bất thường.

- Phụ huynh khi đặt xe cần gửi chi tiết biển số, loại xe, số điện thoại tài xế cho con để nhận diện chính xác.

- Hạn chế để con tự di chuyển một mình trong điều kiện thời tiết xấu hoặc tại khu vực vắng vẻ.

Nhà trường xác nhận sự việc với báo chí

Trao đổi với phóng viên sau sự việc, lãnh đạo Trường Ngôi Sao Hà Nội xác nhận vụ việc xảy ra với học sinh của trường vào ngày 28/9 là có thật. Hiệu trưởng nhà trường cho biết học sinh này có lực học rất tốt và đã xử lý tình huống nhanh nhạy trong hoàn cảnh nguy hiểm. Em sẽ đi học bình thường trở lại vào ngày 30/9

Đồng thời, hiệu trưởng nhấn mạnh đây là lời cảnh tỉnh cho tất cả phụ huynh và học sinh về việc đảm bảo an toàn khi tham gia hoạt động ngoại khóa hoặc sử dụng dịch vụ xe công nghệ.

Bài học kỹ năng an toàn cho trẻ

Sự việc trên một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc trang bị cho trẻ kỹ năng an toàn trong đời sống hằng ngày.

Trẻ cần được dạy cách từ chối người lạ, không vội vàng lên xe khi chưa kiểm tra thông tin.

Trong tình huống bất thường, điều quan trọng nhất là giữ bình tĩnh và tìm cách liên hệ với người thân hoặc người có thể hỗ trợ ngay lập tức.

Phụ huynh cũng cần thường xuyên trò chuyện, rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp cho con, để trẻ có sự tự tin và bản lĩnh hơn khi đối diện nguy hiểm.