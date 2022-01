Go So Young là 1 trong những mỹ nhân nổi tiếng nhất làng giải trí Hàn Quốc vào thập niên 1990. Tuy nhiên đã từ lâu người đẹp không còn tham gia các hoạt động nghệ thuật, thay vào đó cô trở thành hậu phương vững chắc cho ông xã Jang Dong Gun .



Go So Young có sự nghiệp thành công vang dội lại nên duyên cùng tài tử hàng đầu xứ kim chi. Nhìn vào những điều đó, ai cũng tưởng rằng nữ diễn viên có cuộc đời hoàn hảo như mơ nhưng trên thực tế, cô đã phải trải qua không ít sóng gió trong sự nghiệp lẫn tình duyên.

Vướng tranh cãi ảnh nóng khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp

Go So Young ra mắt vào năm 1993 qua tác phẩm Love Tomorrow. 4 năm sau, cô trở nên nổi tiếng nhờ bộ phim hành động Beat. Trong những năm sau đó, người đẹp tiếp tục chinh phục khán giả qua hàng loạt phim gồm cả truyền hình lẫn điện ảnh như Ký Ức, Lòng Mẹ Biển Cả,… Thành công nối tiếp nhau giúp Go So Young vươn lên hàng mỹ nhân hạng A của làng giải trí Hàn Quốc.

Đáng tiếc, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, người đẹp bỗng vướng tranh cãi liên quan tới ảnh nóng khiến hình tượng của cô chịu tác động tiêu cực. Hồi năm 2003, Go So Young đã có 1 quyết định gây sốc khi tung ra tập sách ảnh có tên Venus gồm toàn những bức hình nóng bỏng, sexy ngồn ngộn.

Ảnh nóng đã khiến tên tuổi của Go So Young bị ảnh hưởng nghiêm trọng

Bộ ảnh đánh dấu màn lột xác táo bạo trong sự nghiệp của mỹ nhân hạng A đã vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ công chúng. Sau tranh cãi, cô phải "đóng băng" sự nghiệp trong khoảng 3 năm để chờ dư luận lắng xuống.

Trở lại làng giải trí vào năm 2006, danh tiếng của Go So Young đã hạ nhiệt đáng kể, cô dần mất chỗ đứng vì sự cạnh tranh khốc liệt từ những gương mặt trẻ mới nổi khác.

Từ lùm xùm làm kẻ thứ 3 đến đám cưới cổ tích cùng tài tử hạng A xứ Hàn

Jang Dong Gun - Go So Young lần đầu gặp gỡ trên phim trường Gió Thổi Khúc Tình Yêu (1999). Màn hợp tác ăn ý khiến cặp đôi màn ảnh vướng tin đồn "phim giả tình thật". Đáng chú ý, vào lúc đó, Jang Dong Gun vẫn đang hẹn hò cựu Á hậu Hàn Quốc Yeom Jung Ah .

Jang Dong Gun - Yeom Jung Ah nên duyên ngoài đời thật sau tác phẩm truyền hình Người Mẫu (1997). Và phải đến năm 2001, cặp đôi mới chính thức "đường ai nấy đi" vì khác biệt trong tính cách.

Có 1 khoảng thời gian Go So Young hứng chịu chỉ trích vì bị cho là kẻ thứ 3 xen vào giữa chuyện tình của Jang Dong Gun và cựu Á hậu Hàn Quốc. Dù nam tài tử nhiều lần lên tiếng phủ nhận tin đồn, khẳng định giữa anh và Go So Young chỉ đơn giản là những người bạn thân thiết nhưng 1 bộ phận công chúng vẫn không tin vào điều đó.

Jang Dong Gun và Yeom Jung Ah từng là 1 cặp đình đám trước khi tài tử vướng tin đồn yêu đương Go So Young

Kể từ màn hợp tác trong Gió Thổi Khúc Tình Yêu, khán giả không còn thấy Jang Dong Gun - Go So Young xuất hiện cùng nhau suốt nhiều năm sau đó.

Vào năm 2001, khi Jang Dong Gun - Yeom Jung Ah tuyên bố chia tay, tin đồn hẹn hò giữa nam tài tử họ Jang và Go So Young lại rộ lên nhưng rồi cũng nhanh chóng chìm vào quên lãng. Tên của họ cũng dần dần không còn xuất hiện cùng nhau trong các bài báo.

Mãi tới năm 2009, khán giả mới lại thấy tên của 2 ngôi sao hàng đầu xuất hiện dày đặc trên các phương tiện truyền thông sau khi họ công khai hẹn hò.

1 bộ phận netizen cho rằng Jang Dong Gun - Go So Young thực sự đã hẹn hò từ lâu, thậm chí nảy sinh tình cảm ngay sau khi hợp tác trong Gió Thổi Khúc Tình Yêu, tuy nhiên, phải đợi sau nhiều năm khi dư luận đã lắng dịu, cặp đôi mới công khai mối quan hệ.

Năm 2009, cặp đôi xuất hiện với tin hẹn hò, kết hôn

Tất cả chỉ là suy đoán từ công chúng, còn theo những gì người trong cuộc kể lại, Jang Dong Gun - Go So Young trở thành bạn bè sau khi cùng đóng Gió Thổi Khúc Tình Yêu (1999). 9 năm sau, nam tài tử tới Mỹ theo lịch trình hoạt động.

Trùng hợp là Go So Young khi đó cũng xuất hiện tại Mỹ nên họ đã cùng nhau dùng bữa. Jang Dong Gun chia sẻ về cảm xúc trong buổi gặp gỡ mỹ nhân sinh năm 1972: "Sau thời gian dài không gặp, Go So Young vẫn đẹp như thế. Tôi vừa hồi hộp vừa cảm thấy lạ lẫm".



Buổi gặp mặt khiến họ xích lại gần nhau, dần nhận ra đối phương chính là chân ái của đời mình. Theo lời kể của 2 nhân vật chính, phải tới lúc này, họ mới này sinh tình cảm dành cho nhau. Cặp đôi chính thức hẹn hò không lâu sau đó và công khai chuyện tình cảm vào năm 2009.

Jang Dong Gun - Go So Young chính thức về chung 1 nhà vào năm 2010. Trong ngày vui của cặp đôi, dàn sao khủng gồm Bi Rain , Ha Ji Won , Hyun Bin , So Ji Sub , Shin Min Ah , vợ chồng Kwon Sang Woo , Song Seung Hun , Lee Byung Hun , Kim Hee Ae , vợ chồng Kim Nam Joo … đã tề tựu để chúc mừng.

"Đám cưới thế kỷ" của Jang Dong Gun - Go So Young quy tụ dàn khách mời đình đám

Tổng chi phí của đám cưới thế kỷ ước tính vào khoảng 1 tỷ won (tương đương 19,4 tỷ đồng). Tính tới thời điểm năm 2010, đây là 1 trong những đám cưới tốn kém nhất của làng giải trí xứ kim chi. Sau khi tổ chức đám cưới, cặp đôi đã đi nghỉ kỳ trăng mật tại 1 resort sang chảnh ở Bali, Indonesia, nơi có mức giá đắt đỏ, ở 5 ngày mà hết hơn nửa tỷ đồng.



Bị ông xã "cắm sừng" và cái kết bất ngờ

Giai đoạn từ 2010 - 2019, Jang Dong Gun - Go So Young luôn xuất hiện trong danh sách các cặp đôi kiểu mẫu của Kbiz. Cặp đôi có với nhau 2 đứa con, 1 trai và 1 gái. Jang Dong Gun - Go So Young giàu có, quyền lực, thường xuyên làm từ thiện, luôn khiến công chúng ngưỡng mộ trước hình ảnh tổ ấm hạnh phúc. Hiện tại, vợ chồng Jang Dong Gun đang ở căn penthouse có giá lên đến 16,32 tỷ won (khoảng 318 tỷ đồng).

Trong cuộc sống hôn nhân của 2 ngôi sao cũng từng phát sinh những mâu thuẫn, bất đồng nhưng họ luôn cố gắng không làm tổn thương nhau. Sau khi kết hôn, Go So Young dần rút lui khỏi làng giải trí, tập trung chăm lo cho gia đình, trở thành hậu phương vững chắc cho ông xã.

Jang Dong Gun - Go So Young từng là gia đình kiểu mẫu

Thế nhưng đến đầu năm 2020, cuộc hôn nhân của cặp đôi đứng trước nguy cơ đổ vỡ sau scandal chấn động liên quan tới tài tử họ Jang. Vào tháng 1/2020, làng giải trí xứ Hàn rung chuyển trước tin tức 10 ngôi sao bị tin tặc ăn cắp dữ liệu cá nhân. Tài tử Hoàng Hậu Ki Joo Jin Mo là 1 trong những nạn nhân của tin tặc.

Nhiều tin nhắn Joo Jin Mo gửi cho Jang Dong Gun có chứa hình ảnh phụ nữ gợi cảm đã bị phát tán: "*** chưa già đâu", "Anh ơi, thứ 7 đi tìm chút niềm vui không?"… Ngay lập tức, ông xã Go So Young vướng scandal "săn gái", vụng trộm sau lưng vợ.

Có nguồn tin cho hay, Jang Dong Gun - Go So Young đã xảy ra cãi vã sau scandal. SBS FunE đưa tin vào thời điểm vụ việc nổ ra, nam tài tử đang đưa vợ con đi du lịch Hawaii. Thế nhưng Jang Dong Gun lại 1 mình trở về Hàn Quốc mà không có bóng dáng của vợ con, làm dấy lên tin đồn cặp đôi lục đục.

Trước sóng gió của gia đình, Go So Young giữ thái độ im lặng. Công chúng cho rằng nữ minh tinh đã chọn cách tha thứ cho người chồng nổi tiếng. Cô bỏ ngoài tai mọi lời đàm tiếu, vẫn đều đặn cập nhật cuộc sống trên trang cá nhân.

Go So Young lộ diện với loạt hình ảnh xinh đẹp, thư thái sau scandal chấn động của ông xã

Tưởng chừng như sóng gió đã qua, thế nhưng cách đây ít tháng, mỹ nhân sinh năm 1972 bất ngờ vướng phải 1 rắc rối khác khi đời tư của cô bị kênh YouTube có tên Viện Garo Sero mổ xẻ. Phóng viên Kim Yong Ho của kênh này đã tung ra thông tin Go So Young từng tranh giành Phó Chủ tịch tập đoàn với Han Ye Seul . Tuy nhiên, chính mỹ nhân họ Han đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận tin đồn.



Được biết, Viện Garo Sero trong suốt thời gian qua đã gây tranh cãi dữ dội vì tung ra hàng loạt tin tức chấn động liên quan tới các ngôi sao hạng A xứ Hàn. Ngoài Go So Young, kênh này còn loan tin Jeon Ji Hyun ly hôn, Han Ye Seul bán dâm,… Viện Garo Sero sau đó đã bị những ngôi sao này khởi kiện vì tội phỉ báng và vu khống.

Go So Young - Han Ye Seul bị đồn rằng đã từng tranh nhau 1 Phó chủ tịch giàu có

3 phóng viên của kênh gồm Kim Yong Ho, Kang Yong Suk, Kim Se Ui đã bị triệu tập 10 lần sau khi phía tòa án nhận được hơn 10 lá đơn tố cáo từ nghệ sĩ và người thân của các chính trị gia. Vào ngày 7/9/2021, cảnh sát đã bắt giữ 3 phóng viên nói trên vì nhiều lần cố tình không thi hành mệnh lệnh của tòa án. Cuộc điều tra về hành vi bôi nhọ, vu khống trực tuyến đã bắt đầu vào hôm 8/9 cùng năm.

Vậy nên, có thể khẳng định tin tức do Viện Garo Sero tung ra liên quan tới Go So Young thực chất chỉ là thông tin sai sự thật. Hiện tại, mỹ nhân sinh năm 1972 không bận tâm tới tin đồn này, vẫn đang tận hưởng cuộc sống, mỗi ngày vẫn đăng tải những hình ảnh đời thường lên trang Instagram cá nhân.

Go So Young tận hưởng cuộc sống sang chảnh, vui vẻ, mặc kệ thị phi bủa vây

Ở độ tuổi U50, Go So Young vẫn giữ được nét đẹp quyến rũ, mặn mà

Sau nhiều biến cố, cặp đôi Go So Young - Jang Dong Gun vẫn giữ vững tổ ấm, cùng nhau vượt qua mọi sóng gió. Lòng vị tha của Go So Young cùng sự tin tưởng tuyệt đối mà tài tử họ Jang dành cho bà xã khi cô vướng vào thị phi đã giúp cặp đôi bảo vệ cuộc hôn nhân của mình. Ở tuổi 48, nữ diễn viên tận hưởng cuộc sống sang chảnh bên gia đình hạnh phúc, 2 con ngoan ngoãn.



Cặp đôi cũng lọt top giàu có và quyền lực nhất xứ Hàn với khối tài sản nghìn tỷ, gồm nhiều biệt thự, chung cư cao cấp, các cửa hàng và siêu thị cho thuê. Jang Dong Gun - Go So Young cũng là chủ nhân của căn hộ cao cấp nhất Hàn Quốc, có giá lên đến 333 tỷ đồng.

