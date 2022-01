1 ngày trước khi bị khởi tố, Tịnh Thất Bồng Lai vẫn ca ngợi nhau "nuôi cả đàn con 9 đứa"

Thông tin "Tịnh Thất Bồng Lai" (còn gọi Thiền am bên bờ vũ trụ) bị khởi tố vụ án liên quan đến hành vi lợi dụng nuôi trẻ em để kêu gọi từ thiện nhằm trục lợi đang được dư luận quan tâm.

Ngày 4/1 khởi tố vụ án, ngày 5/1 cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An cũng khởi tố bị can Lê Tùng Vân (người đứng đầu Tịnh Thất Bồng Lai) 3 tội danh gồm: "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" và tội "loạn luân".

Buổi làm việc giữa công an và Tịnh Thất Bồng Lai bắt đầu từ 9 giờ sáng ngày 4/1 cho đến khuya.



Điều đáng nói là, trước đó ít giờ, những người sống tại đây vẫn cập nhật ảnh và các thông tin của mình lên MXH. Đêm 3/1, Nhất Nguyên khoe ảnh của hai phụ nữ trẻ sống tại tịnh thất và kêu gọi người hâm mộ theo dõi trang cá nhân hai cô này.

Trang cá nhân của Nhất Nguyên vẫn tích cực hoạt động vài giờ trước khi tịnh thất bị khởi tố.

Nhất Nguyên đã dành những lời có cánh khen ngợi vì "nuôi dưỡng một đàn con nít 9 đứa được ấm no khôn ngoan tài giỏi lễ phép".

Trên kênh YouTube chính, khuya ngày 3/1 cũng có hoạt động tương tự. Clip về các em bé sống tại đây, chuyện ăn mừng năm mới, đón Noel vẫn được cập nhật đều đặn.

Clip vẫn được cập nhật đều đặn trước thời điểm cơ quan điều tra đến làm việc.

Trước đó, nhiều người đã vào trang cá nhân của những người liên quan đến Tịnh Thất Bồng Lai hỏi han, thậm chí "tấn công" về những lời đồn thổi trên MXH. Những người sống tại tịnh thất như Nhất Nguyên, Nhị Nguyên, Trùng Dương đều "đốp chát" với dân mạng, ngụ ý phủ nhận những cáo buộc.

Bình luận như trêu ngươi dân mạng của Nhị Nguyên ít ngày trước.

