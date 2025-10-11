1 đại lý Skoda chỉ cần 2 sales cũng bán được 1.300 xe/tháng!

Bên lề buổi tiếp xúc với giới truyền thông Việt Nam, ông Martin Jahn - thành viên Ban Giám đốc phụ trách Bán hàng và Tiếp thị của Skoda Auto - đã có những chia sẻ đáng chú ý về chiến lược của Skoda ở Việt Nam.

Ông Martin Jahn đã có chia sẻ đáng chú ý về kế hoạch của Skoda ở Việt Nam. Ảnh: Skoda

Skoda chỉ cần 2 sales mỗi đại lý để bán hàng

Theo đại diện Skoda Auto chia sẻ, ở CH Séc, hãng có 123 đại lý, trong đó showroom ở thủ đô Praha là một trong những đại lý bán chạy nhất. Mỗi năm, đại lý bán được 1.300 chiếc, chỉ với cơ cấu nhân sự gồm 1 giám đốc đại lý, 2 sales bán hàng trực tiếp và 2 nhân viên hành chính, xử lý các công việc giấy tờ. Dù chỉ có 5 người, nhưng hiệu quả hoạt động lại rất cao, nhờ quy trình chuyên nghiệp và hệ thống hỗ trợ khách hàng tốt.

Với hiệu suất như vậy, chỉ trong nửa đầu năm 2025, Skoda Auto đã giao 509.400 xe cho khách hàng trên toàn thế giới, tăng trưởng 13,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, riêng châu Âu, Skoda đã giao 409.100 xe cho khách hàng, trở thành hãng xe bán chạy thứ ba ở thị trường này, vượt qua cả những tên tuổi như BMW. Nhiều thời điểm, Skoda Enyaq còn là mẫu xe điện bán chạy nhất châu Âu.

Skoda đang tăng cường đáng kể sự hiện diện tại châu Á, với doanh số kỷ lục trong tháng 9 ở thị trường Ấn Độ và bắt đầu bán ra những mẫu xe được sản xuất lắp ráp ở Việt Nam như Kushaq. Ảnh: Linh Đan

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Auto Express của Anh, ông Klaus Zellmer, Chủ tịch Skoda Auto, cho biết "bí quyết" thành công của hãng nằm ở việc cung cấp danh mục mẫu xe phù hợp với nhu cầu của mọi khách hàng, có các mẫu xe điện cạnh tranh, chất lượng tốt với giá cả phải chăng, cũng như sức hút ngày càng tăng của chính thương hiệu Skoda.

"Danh mục sản phẩm phản ánh phương châm của chúng tôi rằng chúng tôi tôn trọng nguyện vọng của khách hàng về lựa chọn: xe hybrid nhẹ, plug-in hybrid, xe diesel, SUV, sedan, hatch, estate, bất cứ thứ gì bạn muốn. Và chúng tôi hoạt động hết công suất ở các nhà máy của mình, từ điều này cũng tác động tích cực đến lợi nhuận", ông Zellmer chia sẻ.

Skoda kỳ vọng lặp lại "thành công châu Âu" ở Việt Nam

Với tiền đề này, ông Martin Jahn tiết lộ rằng hãng sẽ áp dụng nhiều chiến lược sẽ đạt được thành công tương tự tại Việt Nam.

Tất nhiên, thành công đó sẽ không đến trong một sớm một chiều. Kinh doanh ở Việt Nam sẽ là một cuộc chơi dài hơi. Do đó, hãng không đặt ra các KPI cứng như phải đạt bao nhiêu xe mỗi tháng hay lọt top mấy trong vài năm tới. Thay vào đó, mục tiêu lớn nhất của họ là xây dựng giá trị thương hiệu, giúp người tiêu dùng Việt hiểu rõ "giá trị cốt lõi" của xe Skoda.

Octavia dự kiến sẽ được đưa về Việt Nam. Ảnh: Linh Đan

Ông Jahn nhấn mạnh, Skoda không định vị là hãng xe giá rẻ. Thay vào đó, họ hướng tới việc mang đến giá trị vượt trên số tiền khách hàng bỏ ra, tức là "bỏ 10, nhận về 11, 12", cả ở trải nghiệm, chất lượng và cảm xúc sở hữu.

Đó chính là triết lý thành công tại châu Âu mà Skoda mong muốn mang sang Việt Nam, coi đây là hành trình dài hạn để chinh phục không chỉ thị trường Việt mà còn Đông Nam Á và châu Á nói chung.

Điều này đã được chứng minh bằng thị trường châu Âu - nơi trước đây từng cười rằng một thương hiệu đến từ CH Séc khó làm nên chuyện. Một nghiên cứu độc lập của Interbrand đã tính toán rằng giá trị của thương hiệu đã tăng 40% trong 5 năm qua. "Skoda nằm trong danh sách mua sắm của những người mà 5, 10 năm trước đây sẽ không bao giờ nghĩ đến việc mua một chiếc Skoda", ông Zellmer tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với Auto Express.

Skoda Auto đánh giá Việt Nam không chỉ là thị trường đầy tiềm năng mà còn là điểm nhấn quan trọng trong kế hoạch mở rộng toàn cầu của hãng. Ảnh: Linh Đan

Ở Việt Nam, trong giai đoạn đầu, Skoda xác định giới thiệu những sản phẩm tinh túy nhất của mình, đó là các mẫu xe Kodiak và Karoq. Tất cả đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ châu Âu, giá bán không dễ tiếp cận ngay, nhưng đủ thu hút và khẳng định chất lượng của một chiếc xe Skoda.

Trong chương trình Trên Ghế, ông Dương Quang, chuyên gia thử nghiệm xe, từng đánh giá Skoda Kodiaq "lái xe 500 - 600 km/ngày chỉ như đi uống cà phê ngoài phố", "đồng tiền bỏ ra hoàn toàn xứng đáng khi xe mang lại cảm giác yên tâm trong mọi điều kiện thời tiết".

Sau giai đoạn này, hãng cùng Tập đoàn Thành Công xây dựng nhà máy tại Hạ Long, hướng tới tự sản xuất hai mẫu Slavia và Kushaq. Đây được xem là hai "mũi nhọn" giúp Skoda không chỉ chinh phục thị trường Việt Nam mà còn mở rộng sang khu vực Đông Nam Á.

Song song với đó, Skoda cũng tập trung xây dựng hệ thống tổng đại lý. Hiện tại, Skoda có 15 đại lý ở Việt Nam. Con số này sẽ tăng lên 20, tiến tới 50 đại lý trong tương lai gần. Hệ thống đại lý này vừa thay cho cam kết bằng lời để khách hàng yên tâm sử dụng vừa là bệ đỡ cho kế hoạch mở rộng danh mục sản phẩm của Skoda ở Việt Nam. Trong buổi tiếp xúc với giới truyền thông, Skoda tiết lộ sẽ dần mang những mẫu xe khác về Việt Nam như sedan Superb ở hạng D, mẫu hiệu năng cao Octavia và đặc biệt là mẫu xe điện Enyaq cùng một mẫu xe toàn cầu.