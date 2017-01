Xuất hiện "thiếu vải", Ronaldo hát chúc năm mới người hâm mộ

Ronaldo đẹp trai ai chẳng biết. Anh có vóc dáng đẹp và những múi bụng cuồn cuộn thì chẳng CĐV bóng đá nào lạ lẫm gì. Mới đây, siêu sao người Bồ đã có màn "khoe thân" hát hò chúc mừng người hâm mộ.

Ronaldo hát cực say sưa.

Xuất hiện theo cách đặc biệt, CR7 chỉ quấn độc một chiếc khăn xanh, ở trần, vừa đứng trước gương phòng tắm vừa hát theo bài We Wish You A Merry Christmas. Chiếc lược chải đầu được sử dụng như một cái micro cho phút ngẫu hứng. Trông anh có vẻ cực kỳ say sưa với màn trình diễn.

Bất kể giọng hát có phần "buồn cười" khi lạc hết cả nhịp điệu nhưng chắc chắn NHM sẽ vô cùng vui mừng khi nhận món quà này từ Ronaldo. Anh không phải là người có giọng hát hay nhưng tinh thần hội hè và tạo sự hứng khởi thì ông bố một con chẳng bao giờ thiếu sót.