Xóa sổ băng cướp chuyên nhằm vào nữ công nhân

Ngày 30-12, Đội Cảnh sát điều tra hình sự Công an TP Nam Định cho biết vừa triệt phá ổ nhóm đã gây ra 6 vụ cướp tài sản với tính chất rất manh động, xảy ra trên địa bàn.

Bốn đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Ngọc Tuấn Vũ, Mai Trung Hoàn, Trần Hữu Cường (cả 3 đối tượng đều 22 tuổi và trú tại huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) và Vũ Văn Thành, 29 tuổi, trú tại phường Nguyễn Du, TP Nam Định (đối tượng đã có 4 tiền án).

Điều đáng nói, chỉ trong 3 tuần gây án nhưng thủ đoạn manh động của các đối tượng đã gây bức xúc, hoang mang trong quần chúng. Nhiều người dân đã phải bức xúc lên các trang mạng xã hội như Facebook để viết cảnh báo.

Thủ đoạn mà các đối tượng trong ổ nhóm này sử dụng chính là dùng xe máy lượn lờ tại các khu công nghiệp vắng người qua lại, chờ đợi các công nhân nữ trên đường đi làm về một mình sẽ ra tay cướp tài sản.

Khi đã thấy "con mồi", nhóm đối tượng sẽ tăng ga, áp sát từ phía sau rồi sử dụng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt nạn nhân. Lợi dụng lúc nạn nhân đang đau đớn, các đối tượng sẽ cướp xe máy của họ rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Cường, Hoàn Vũ tại cơ quan Công an.

Cụ thể, khoảng 17h30' ngày 21-12, sau khi đã đi nhậu say, Mai Trung Hoàn cùng Nguyễn Ngọc Tuấn Vũ về đến cầu An Duyên (huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định), thấy trời bắt đầu tối và trên đường có nhiều công nhân nữ đang trên đường đi làm về nên Hoàn rủ Vũ đi cướp xe máy bán lấy tiền tiêu xài.

Khoảng 18h15' cùng ngày, hai đối tượng gặp chị Vũ Thị Luyến (23 tuổi, trú tại huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định), là công nhân Khu công nghiệp An Xá một mình điều khiển xe máy hiệu Nozza Grande màu xanh, BKS 18C1-18914, liền bám theo.

Đến đoạn đường vắng người qua lại, Hoàn nhanh chóng điều khiển xe máy áp sát chị Luyến từ phía sau, còn Vũ dùng bình xịt hơi cay, xịt thẳng vào mặt làm chị Luyến mất phương hướng và ngã ra đường. Vũ đã lấy chiếc xe máy của chị rồi cùng Hoàn tẩu thoát.

Khi 4 đối tượng cùng nhau đi về TP Nam Định để bán xe máy, thì bị lực lượng Công an TP Nam Định phát hiện, bắt giữ. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ 1 bình xịt hơi cay, 1 gậy sắt, 1 dùi cui điện và một số xe máy là tang vật liên quan đến vụ án...

Tại cơ quan Công an, Hoàn và Vũ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội; đồng thời khai nhận đã gây ra 5 vụ cướp tài sản khác với thủ đoạn tương tự, đều trên địa bàn huyện Ý Yên và huyện Vụ Bản (Nam Định). Qua lời kể của nạn nhân và lời khai của đối tượng, có vụ án Hoàn và Vũ còn đạp nạn nhân ngã xuống đường để cướp tài sản.

Điển hình là vào 20h ngày 19-12-2016, chị Trịnh Thị Nhinh (24 tuổi, trú tại xã Yên Trung, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) đang một mình điều khiển xe máy Honda Lead màu trắng sữa, BKS 18D1-324.82, trên đường liên xã, thì bất ngờ bị Hoàn và Vũ áp sát từ phía sau.

Vũ ngồi sau đã dùng chân đạp vào xe máy khiến chị Nhinh ngã xuống đường, đầu va đập rất mạnh vào cột mốc nằm ven đường rồi văng xuống ruộng. Rất may, chị Nhinh đội mũ bảo hiểm nên không bị thương tích nặng.

Ngay lập tức, khi thấy chị Nhinh gượng dậy tiến về chiếc xe máy nằm ven đường để rút chìa khóa xe, Vũ đã lại gần, dùng bình xịt hơi cay xịt về phía chị Nhinh. Khi thấy chị Nhinh vẫn rút được chìa khóa xe, vừa bỏ chạy về phía nhà dân vừa hô hoán "cướp... cướp...", sợ bị phát hiện, Hoàn và Vũ đã nhanh chóng tẩu thoát.

Đặc biệt, có những vụ, khi nạn nhân cảnh giác, thấy có đối tượng áp sát xịt hơi cay vào mặt, nạn nhân đã tăng ga bỏ chạy nhưng các đối tượng vẫn bám theo, hòng cướp bằng được tài sản. Đó là trường hợp của chị Trần Thị Tho, 43 tuổi, trú tại xã Minh Thuận, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

Thượng tá Đỗ Nguyên Khoá, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra hình sự Công an TP Nam Định cho hay, các đối tượng trong chuỗi vụ án này đều không có công ăn việc làm ổn định, thích chơi bời, đua đòi, muốn thoát ly khỏi sự quản lý, giáo dục của gia đình.

Để có thể thoải mái tiêu xài, ăn chơi sa đọa và mua ma túy, chúng không ngại vay nợ. Và khi món nợ vượt quá khả năng chi trả, chúng đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Tuổi còn trẻ, chúng tỏ ra manh động, liều lĩnh, thấy có cơ hội là ra tay và ra tay quyết liệt với mục tiêu cướp bằng được tài sản.

Qua 6 vụ cướp, các đối tượng đã kịp thời tiêu thụ 2 chiếc xe máy, với số tiền vào khoảng 55 triệu đồng. Thượng tá Đỗ Nguyên Khóa chia sẻ, cả 2 chiếc xe máy mà chúng tiêu thụ được, các nạn nhân đều đã cất giấy tờ xe trong cốp xe, nên khi cướp được xe máy, chúng dễ dàng đến các hiệu cầm đồ để cầm cố tài sản được số tiền lớn, dùng tiêu xài cá nhân...

Việc nhanh chóng lần theo dấu vết và triệt phá kịp thời nhóm cướp táo tợn này không chỉ giúp trấn an dư luận, ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn mà còn mang lại niềm tin về năng lực phá án của lực lượng Công an trong nhân dân.