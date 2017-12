Xin tha không được… trộm đánh chết chủ đầm tôm

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 5-12, Đỗ Văn Chín (35 tuổi, hàng xóm nhà ông Việt), bơi xuồng ra kiểm tra đầm tôm cách nhà khoảng 500m, thì bắt quả tang ông Việt đang bắt trộm tôm của gia đình.

Ông Việt xin anh Chín bỏ qua, nhưng anh Chín không chấp nhận và dùng khúc cây đánh ông Việt. Trong lúc đánh nhau, ông Việt giật được khúc gỗ trên tay anh Chín đánh trả, khiến nạn nhân bất tỉnh ngã xuống đầm tôm tử vong.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau, phối hợp với Công an huyện Phú Tân điều tra làm rõ vụ án. Qua sàng lọc các đối tượng nghi vấn, cơ quan Công an xác định, ông Việt chính là thủ phạm của vụ án trên.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Việt khai đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.