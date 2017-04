Xem ngay khoảnh khắc lịch sử của SpaceX vừa được công bố: Tên lửa Falcon 9 đáp an toàn xuống xà lan trên biển

Một ống lớn chứa đầy nhiên liệu, cao hơn một tòa nhà thấp, bay lên không trung rồi quăng một vệ tinh lên quỹ đạo rồi trở về Trái Đất, đáp xuống một xà lan tròng trành trên sóng biển. Một câu chuyện nực cười.

Nhưng nếu bạn đã nghe về SpaceX của Elon Musk rồi, thì câu chuyện trên đã chẳng còn xa lạ. Còn với những ai chưa tin, video mới được tài khoản Instagram của SpaceX đăng tải sẽ giải thích tất cả.

Đoạn video được camera đặt trên xà lan Tất Nhiên Anh Vẫn Yêu Em – Of Course I Still Love You. Xà lan này và những hệ thống tàu hỗ trợ được thiết kế để đón tên lửa đẩy giai đoạn một cao 69,7 mét – hệ thống tên lửa Falcon 9 trị giá 62 triệu USD nổi tiếng.

Thời khắc lịch sử của SpaceX trong ngày 30/3/2017.

Cảnh tượng Falcon 9 đáp xuống an toàn trên chiếc xà lan vào ngày 30 tháng 3 năm 2017 vừa rồi chắc hẳn là một trong những cảnh tượng ấn tượng và quan trọng bậc nhất trong lịch sử công ty SpaceX.

“Đã 15 năm trời chúng tôi mới có được ngày hôm nay”, Elon Musk nói trong buổi phát trực tiếp sự kiện phóng tàu. “Tôi không còn lời gì để bày tỏ cả”.

SpaceX bỏ thời gian ra để nối những thước phim về việc hạ cánh của Falcon 9 lại. Bạn có thể nghe rõ tiếng biển rì rào bị át đi phần nhiều bởi tiếng động cơ Falcon 9 mạnh mẽ.

Kích thước của một hệ thống tên lửa Falcon 9.

Những tên lửa hành trình như thế này thường rất phức tạp và thường mang trên mình sứ mệnh triệu đô đưa vệ tinh, hàng tiếp tế và con người lên Vũ Trụ.

Nhưng từ khi Kỷ nguyên Vũ trụ này vén màn, những hệ thống tên lửa đẩy luôn trở thành phế liệu sau mỗi đợt phóng, gần như ngay sau khi động cơ của chúng được đốt cháy tạo năng lượng đẩy.

Cái sự tốn kém ấy không còn làm đau đầu các cơ quan vũ trụ nữa, khi mà vào ngày 30 tháng 3 vừa rồi, chuyến bay hoàn chỉnh đầu tiên của tên lửa đẩy tái chế Falcon 9 đã được hoàn thiện. “Đây sẽ là một cuộc cách mạng lớn với ngành du hành vũ trụ”, Elon Musk vui sướng nói.

Chúng ta cũng vui sướng khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, ngành vũ trụ đã trở nên dễ tiếp cận hơn nhiều rồi, Kỷ nguyên Vũ trụ bắt đầu đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên, ta cảm thấy nó gần mình đến thế. Liệu còn những điều tốt đẹp gì nữa?

Câu trả lời là còn rất nhiều, và bất ngờ thay những điều ấy lại đều đến từ gã tỷ phú tham vọng Elon Musk. Ông định đưa người lên Mặt Trăng vào năm sau, sử dụng vệ tinh phủ sóng Internet toàn cầu trong vài năm tới, và đưa người lên Sao Hỏa định cư sớm nhất có thể.

Chúng ta tin tưởng rằng ông sẽ làm được những điều ấy và có thể còn hơn thế.