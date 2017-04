Vượt Apple, Samsung giành lại vị trí số 1

Dựa trên nghiên cứu của TrendForce, Đài Loan, doanh số smartphone bán ra của công ty Hàn Quốc đã vượt qua Apple trong quý I/2017.



Trước đó vào quý IV/2016, thị phần Samsung giảm chỉ còn 18,5 % sau sự cố Galaxy Note 7, trong khi Táo khuyết vươn lên dẫn đầu với 20,3%. Tuy nhiên, vào quý I năm nay, Samsung đã lấy lại ngôi vương với thị phần đạt 26,1% so với Apple ở vị trí thứ 2 với 16,9%. Vị trí thứ 3 thuộc về nhà sản xuất Huawei của Trung Quốc với hơn 11% thị phần, Oppo đứng thứ 4 với 8%.

Samsung trở lại vị trí nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới với thị phần chiếm 26,1%. Ảnh: TrendForce.

Dù vậy, chiến thắng này của Samsung vẫn dựa vào doanh số của các smartphone giá rẻ. Doanh số các thiết bị cao cấp của Samsung vẫn chưa đạt được kỳ vọng do Galaxy S8 vẫn chưa mở bán, trong khi nhiều người đã mất niềm tin sau sự cố Note 7. Ngoài ra, doanh số Apple vẫn là các flagship như bộ đôi iPhone 7 & 7 Plus, hơn nữa một bộ phận khách hàng vẫn có tâm lý chờ đợi iPhone 8.

Cũng theo TrendForce, iPhone mới sẽ khiến doanh số Galaxy S8 bị hạn chế dù thiết bị này có nhiều đột phá về cả thiết kế và thông số kỹ thuật. Những tin đồn về mẫu iPhone tiếp theo là nguyên nhân khiến sự mong đợi của người dùng với flagship của các thương hiệu khác giảm mạnh. Ngoài ra, nhiều khả năng doanh số smartphone của Samsung trong quý II sẽ tăng trưởng không đều.

Hiện tại số bán của iPhone 7 và 7 Plus đang giảm mạnh sau kỳ ra mắt cực kỳ thành công: "Tổng sản lượng tất cả các mẫu iPhone trong quý I/2017 đã giảm 36% so với quý trước, và giảm 41% so với cùng kỳ năm ngoái, tuy nhiên, về mặt tổng thể, doanh thu iPhone vẫn tăng lên đáng kể", TrendForce cho hay.