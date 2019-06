Vừa ra mắt, Honda Brio đã bị khách hàng Việt chê về điều này

Ra mắt sau Vinfast Fadil 1 ngày, Honda Brio hoàn toàn mới tại thị trường Việt Nam được phân phối với 3 phiên bản cùng 6 lựa chọn màu sắc. Hiện, giá bán của Honda Brio thấp nhất là 418 triệu đồng (phiên bản G) và cao nhất 452 triệu đồng (phiên bản RS 2 màu).

Cùng với Vinfast Fadil, Honda Brio trở thành một trong 2 mẫu xe có giá bán cao nhất phân khúc. Hiện tại, giá Brio cao hơn Hyundai Grand i10, Kia Morning hay Toyota Wigo, Honda Brio hàng chục triệu đồng.

Thậm chí, Brio đang sấp xỉ một số dòng xe hạng B như Honda Jazz - mẫu xe vừa giảm giá mạnh chưa từng có đợt cuối tháng 5 vừa qua theo chính sách của đại lý, về mức từ 450 triệu đồng.

Ngay sau khi ra mắt và công bố giá bán, người tiêu dùng Việt đang tranh luận về việc có nên trở thành khách hàng của hãng xe Nhật Bản hay không, khi điều khiến họ phiền lòng nhất chính là giá bán chiếc Brio quá đắt.

Giá Honda Brio cao ngất ngưởng trong phân khúc A.

Đánh giá về Honda Brio, anh Văn Ngọc (chủ một showroom ô tô trên đường Lê Văn Lương) cho rằng, xe hạng A có phân khúc riêng, đó là những người mua xe chạy dịch vụ, hoặc những khách hàng cần phương tiện di chuyển nhưng không có điều kiện tài chính để mua xe hạng B hay C.

"Dòng xe nhỏ đi trong phố còn phù hợp với đối tượng khách hàng là phụ nữ, hoặc những gia đình trẻ. Cái quan trọng là người ta cần 1 chiếc xe nhỏ gọn và an toàn, do vậy Honda Brio vẫn có cửa "sáng" trong phân phúc.

Tuy vậy, xe hạng A cũng chật cứng những cái tên như Kia Morning, Hyundai Grand i10 hay Toyota Wigo. Vì thế, mức giá đắt như vậy rất khó cạnh tranh", anh Ngọc nói.

Sau khi Honda công bố giá chiếc Brio, anh Huỳnh Thế Tài (trú tại Tây Sơn, Hà Nội) cho biết, anh đã từ bỏ ý định mua dòng xe này và chuyển sang tham khảo các dòng cùng phân khúc.

"Honda Brio có ưu thế về kích thước, nó dài và rộng nhất phân khúc, có thấp hơn 1 chút so với Hyundai grand i10. Nội thất thì Honda đã đơn giản hóa các chi tiết để Brio không quá rườm rà. Đây là lý do khiến tôi có ý định tậu chiếc xe. Đáng tiếc, giá xe không hấp dẫn chút nào. Thậm chí, các option an toàn không đủ sức thuyết phục", anh Tài chia sẻ.

Nhiều khách hàng tỏ ra phân vân trước khi "xuống tiền" mua Brio.

Trên các diễn đàn về ô tô, xe máy, không ít bình luận "mổ xẻ" chiếc Brio có "đáng đồng tiền bát gạo". Thậm chí, có những khách sau tuyên bố đi rút đặt cọc mua xe sau có báo giá Brio.

"Em là fan Honda cũng lâu rồi. Thậm chí xe em đang chạy cũng là Honda city 2016. Rất hiểu về xe Honda nhưng giá này thực sự khó rước em nó quá ạ", tài khoản Thế Anh bình luận trên nhóm Honda Brio Club Việt Nam.

"Chưa lái thử thì chưa thể kết luận được, nhưng tôi rất tò mò, Honda Brio vừa ra mắt có gì xuất sắc mà giá ngang ngửa xe hạng B.

Trong khi tầm giá đó, có thể mua được VinFast Fadil với trang bị an toàn nhiều nhất phân khúc hay cố thêm để sở hữu một chiếc xe hạng B như Hyundai Accent hay Toyota Vios", tài khoản Thế Hoàng bình luận.

Nhiều ý kiến cho rằng, họ sẽ chờ đợi thêm các chính sách ưu đãi của đại lý và trải nghiệm test chiếc xe trước khi quyết định "xuống tiền" mua Brio.

Tại thị trường Việt Nam, Honda Brio được trang bị màn hình giải trí hỗ trợ kết nối đa phương tiện và điện thoại thông minh. Mẫu xe được phân phối với 6 màu sắc nổi bật.

Bên cạnh những ý kiến về mức giá, các phản hồi tích cực dành cho chiếc Brio nằm ở yếu tố thương hiệu, thiết kế trẻ trung trong phân khúc. Hơn nữa, mẫu xe có thêm các màu sắc khá nổi bật như vàng, cam, thu hút các khách hàng trẻ tuổi hoặc nữ giới.

Theo Honda Việt Nam, Brio nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia về Việt Nam với mục tiêu làm hài lòng khách hàng, đem đến cho khách hàng thêm nhiều lựa chọn với những giá trị vượt trên sự mong đợi cho một mẫu xe cỡ nhỏ.



Tân binh phân khúc hạng A của Honda sở hữu khối động cơ I-4 1.2L i-VTEC có công suất 89 mã lực, mô-men xoắn 110 Nm cùng hộp số tự động vô cấp CVT.

Về mặt trang bị an toàn, xe được trang bị hệ thống túi khí i-SRS cho người lái, SRS cho hành khách, tính năng nhắc nhở người lái thắt dây an toàn, hệ thống chống bó cứng phanh ABS và dây an toàn ELR.