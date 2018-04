Vừa đi vừa nghịch điện thoại, cô gái bị ô tô tông trúng, chưa kịp đứng dậy thì xe đã cuốn vào gầm

Cho đến bây giờ, bất cứ ai cũng đều phải công nhận một điều rằng điện thoại di động đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mọi người giống như cơm ăn áo mặc hàng ngày.

Tuy nhiên, giống như việc say mê một thứ gì đó quá đà, nhiều khi con người phải trả giá đắt do say sưa với thứ công cụ hiện đại này.



Mới đây, một đoạn clip gây xôn xao dư luận liên tục được đăng tải lên mạng xã hội ghi lại những hình ảnh khủng khiếp khi một người cô gái trẻ bị cuốn vào gầm xe ô tô do mải nghịch điện thoại khiến nhiều người bàng hoàng, lo lắng.

Cụ thể địa điểm trong đoạn clip là một công xưởng với lối ra khá thoáng và rộng rãi. Một cô gái mặc áo bò vừa đi vào vừa chăm chú nghịch điện thoại mà không chú ý đến chiếc xe SUV màu đỏ đang lùi ra.

Đồng thời có lẽ vì điểm nhìn đằng sau bị khuất, tài xế đã vô tư lùi xe đụng trúng cô gái khiến người này ngã ngửa về phía sau.

Lúc này, thay vì nhanh chóng đứng dậy để tránh sang 1 bên an toàn, cô gái lại liên tục lấy chân đập vào thành xe yêu cầu người này dừng lại nhưng chiếc xe vẫn tiếp tục lùi về sau, chèn lên người phụ nữ và kéo lê người này một đoạn chừng vài mét.

Mải nghịch điện thoại, cô gái vô tư để ô tô đang lùi đụng trúng.

Đến lúc này người ta mới phát hiện ra có vấn đề. Một người đàn ông vội vàng lên một chiếc xe nâng hàng để kéo xe ô tô lên trong khi những người khác xúm lại kéo cô gái ra khỏi bánh xe. May mắn là cô gái ngoại trừ hoảng loạn 1 chút cũng không bị thương đáng kể.

Theo đó, sự việc xảy ra vào giữa tháng 11/2017 tại một tỉnh thành ở Trung Quốc khiến không ít người hú hồn một phen. Mặc dù những hình ảnh sau đó cho thấy cô gái trẻ không hề hấn gì nhưng nhiều cư dân mạng vẫn bất bình vì tội "nghịch dại" của cô:

"Đây là lí do đi đường đừng bao giờ nghịch điện thoại nhưng có mấy ai hiểu đâu, để đến lúc tự làm tự chịu mới nhớ đời", "Lúc ngã xuống không hiểu sao cô gái không đứng dậy ngay đi, lại để cho xe kéo vào gầm. May mà không sao",...

Trên thực tế đã có không ít vụ vừa đi vừa nghịch điện thoại gây ra hậu quả nghiêm trọng mà ít ai nghĩ đến chính những người thân gia đình sẽ là người phải gánh chịu cho những việc làm tưởng như đơn giản của bạn.