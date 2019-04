Vụ trộm giết chồng, vợ giết trộm: Hung thủ có ý định từ trước

Chiếu 16/4, tại buổi hợp báo UBND tỉnh Long An, quí 1/2019, Đại tá Phạm Hữu Châu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết, vụ giết người ở nhà anh Võ Tấn Hội (SN 1981, ngụ ấp Thuận Bắc, xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc), hung thủ có ý định từ trước.



Theo đại tá Châu, khoảng 0h45 ngày 11/3, anh Hội và chị Nguyễn Thị Thúy Hằng (vợ anh Hội, SN 1988) đang ngủ tại nhà thì bị đối tượng Nguyễn Thành Trung (ngụ cùng ấp) đột nhập từ phía sau, dùng dao cắt cổ anh Hội tử vong.

Sau đó, dùng tay bóp cổ chị Hằng nhưng chị Hằng chống trả quyết liệt và dùng dao phay chém vào đầu, cổ, lưng đối tượng dẫn đến tử vong.

Chị Hằng bế con chạy ra ngoài kêu cứu và được người thân, gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu. Kết quả giám định thương tật, chị Hằng bị 16 vết thương với tỷ lệ 35% thương tích.

Cũng theo đại tá Châu, qua điều tra đã khẳng định Trung có chuẩn bị hung khí và mục đích đột nhập vào nhà để giết người. Tuy nhiên, đến thời điểm này chưa đủ cơ sở để khẳng định cướp tài sản.

Đồng thời qua khám nghiệm hiện trường, đủ cơ sở khẳng định chỉ có một mình Trung đột nhập vào nhà.

Kết quả điều tra còn khẳng định, trước đó Trung có tham gia đánh bạc thua tiền và nượn nợ anh Hội 60 triệu đồng, anh Hội nhiều lần đòi nợ nhưng Trung không trả và liên tục hẹn.

Lần cuối anh Hội gặp Trung đòi nợ vào ngày 8/3 và Trung hẹn sáng 11/3 sẽ trả. Rạng sáng 11/3, thay vì trả tiền theo hẹn, Trung lại chuẩn bị dao, găng tay, áo khoác đen và đến nhà anh Hội gây án.

“Vụ việc đã được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An ra Quyết định khởi tố vụ án giết người và tiến hành các hoạt động điều tra theo trình tự tố tụng.

Sau khi kết thúc điều tra, cơ quan điều tra sẽ họp liên ngành để xác định chị Hằng có phải phòng vệ chính đáng hay không”, đại tá Châu cho hay.