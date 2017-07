Vụ nữ Phó chủ tịch quận Thanh Xuân: Đang yêu cầu giải trình

Nữ Phó chủ tịch quận phủ nhận thông tin gọi điện “điều” Chủ tịch UBND, Trưởng Công an phường Thanh Xuân Bắc ra trông xe cho mình ăn trưa. Bà khẳng định chỉ gọi cho Phó chủ tịch UBND phường để hỏi có được đỗ xe trên phố này không.

Tuy nhiên, bà liên tục nhận được trên 40 cuộc điện thoại gọi và tin nhắn từ các số điện thoại lạ khác nhau với nội dung đe dọa.

Phó chủ tịch UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội) Lê Mai Trang vừa có đơn gửi Công an TP Hà Nội và Công an quận Thanh Xuân đề nghị vào cuộc điều tra, xác minh, làm rõ những đối tượng đe dọa, xúc phạm bà để có biện pháp xử lý.

Bà Lê Mai Trang - Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân. Ảnh: Cổng TTĐT quận Thanh Xuân

Bà Trang cho hay, nội dung tin nhắn đe dọa, xúc phạm và khủng bố tinh thần khiến tâm trạng của bà hiện nay đang bị khủng hoảng.

Để đảm bảo an toàn tính mạng của mình và gia đình, bà Trang đã đề nghị Công an TP Hà Nội, Công an quận Thanh Xuân chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đang yêu cầu giải trình

Bí thư quận Thanh Xuân Vũ Cao Minh cho hay, đã nắm được sự việc và yêu cầu các cá nhân có liên quan giải trình.

“Chúng tôi đang yêu cầu tất cả các cá nhân giải trình sự việc, sau đó sẽ xem xét cụ thể. Về nguyên tắc, chúng tôi sẽ làm khách quan, công tâm chứ không có chuyện dung túng, bao che cho cán bộ.

Nếu cán bộ có những biểu hiện không đúng mực với người dân, chúng tôi sẽ có hình thức kỷ luật nghiêm khắc”, ông Minh nhấn mạnh.

Bà Lê Mai Trang (áo xanh). Ảnh cắt từ clip

Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Bắc Vũ Minh Lộ cũng khẳng định, không có chuyện Phó chủ tịch quận “điều chủ tịch, công an phường ra trông xe”.

Theo ông, khi nhận được thông báo của người dân ở phường nếu có vấn đề phát sinh thì với trách nhiệm của người đứng đầu, ông đều ra hiện trường để nắm bắt sự việc, trừ khi có việc bận không thể có mặt.

Trả lời việc đỗ xe có đúng hay không, ông Lộ nói: "Trách nhiệm đúng hay sai do bên công an xử lý. Nhưng tôi thấy ở đó (đường Nguyễn Quý Đức) không có biển cấm".

Ông cho biết thêm, hiện quận đang yêu cầu báo cáo giải trình sự việc và ông đang làm trên tinh thần tôn trọng sự thật.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip trưa 7/7 hai phụ nữ đi ăn trưa đỗ xe ở gần ngã ba trên phố Nguyễn Quý Đức. Một trong hai phụ nữ này là bà Lê Mai Trang, Phó chủ tịch quận Thanh Xuân.

Theo người đăng clip, khi thấy hai phụ nữ đỗ ôtô gần ngã ba để đi ăn trưa, nhiều người nhắc nhở nhưng họ không chịu di chuyển. Sau đó, bà Trang được cho là gọi điện cho lãnh đạo phường Thanh Xuân Bắc ra “trông xe” giúp.

Tuy nhiên, bà Lê Mai Trang phủ nhận thông tin gọi điện “điều” Chủ tịch UBND, Trưởng Công an phường Thanh Xuân Bắc ra trông xe cho mình ăn trưa. Bà khẳng định chỉ gọi cho Phó chủ tịch UBND phường để hỏi có được đỗ xe trên phố này không.

Theo bà Trang, ăn trưa xong, bà và nhân viên cấp dưới phát hiện ôtô bị đổ nước mắm vào kính và hai bên cửa.