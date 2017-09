Vụ máy bay Mỹ cứu tướng IS: CIA và quân đội trái ý Tổng thống

Bên cạnh những thắng lợi liên tục của quân đội Syria tại chiến trường miền đông đất nước, cáo buộc từ một nguồn tin quân sự và ngoại giao trên Sputnik tố trực thăng của Không lực Mỹ giúp hơn 20 chỉ huy cấp cao của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trốn khỏi Deir ez-Zor hồi cuối tháng 8 nhận được sự quan tâm của dư luận quốc tế.

Trong khi, liên minh chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu bác bỏ thông tin trên, các chuyên gia Nga lại cho rằng, nguồn tin đáng tin cậy và kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra phát ngôn chính thức.

Mới đây, Sputnik phóng vấn Karen Kwiatkowski, Trung tá Không quân Mỹ về hưu, để làm rõ thêm về cáo buộc.

Ông Kwiatkowski cho biết, những chỉ huy IS được sơ tán là những người mà Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) và quân đội Mỹ muốn bảo vệ, “đặc biệt là những người nắm trong tay bằng chứng có thể chống lại Mỹ trong cuộc đàm phán”.

Theo ông Kwiatkowski, tình báo và quân đội muốn đi trước một bước để tránh quân đội Syria bắt được các đối tượng trên. Ngoài ra, ý tưởng giết người diệt khẩu cũng không khả ưu khi Mỹ chưa có bằng chứng buộc tội trong tay.

“Hành động này không phù hợp với thông điệp cao nhất của Tổng thống Trump. Đây là mối liên hệ bí mật giữa CIA, các đơn vị trong quân đội và Bộ Ngoại giao Mỹ có với IS trước khi Donald Trump lên nắm quyền. Có vẻ như họ không nghe theo yêu cầu của ông ấy (chỉ Trump), nhưng tôi chắc chắn có một chương trình nghị sự lớn hơn bị đe dọa”, cựu sĩ quan Mỹ nhận định.

Được biết, chủ nhân hiện tại của Nhà Trắng nhất quán về việc loại bỏ những kẻ khủng bố. Nhưng theo Kwiatkowski, CIA vận hành tổ chức theo cách riêng và không tham khảo ý kiến từ ai cả.

Cựu sĩ quan giải thích, các “chương trình đen” của CIA không cần thiết phải có sự chấp thuận hàng ngày của Tổng thống Mỹ. Do đó, việc sơ tán các chỉ huy IS là cách làm theo quy chuẩn và “họ thực sự không quan tâm đến những gì ngài Tổng thống nói trong một bài phát biểu nhằm đáp ứng thị hiếu của người Mỹ”.

Ông Kwiatkowski nhấn mạnh, lời cáo buộc cho thấy sự tương phản rõ nét giữa hiện thực và chiến dịch công khai của Washington đối với nhóm khủng bố IS, kể cả hoạt động ngăn chặn đoàn xe sơ tán IS và gia đình đang bị mắc kẹt ở biên giới Syria-Iraq. Cụ thể, truyền thông Mỹ muốn thế giới thấy, họ đang tiêu diệt IS, không phải là đang cứu IS.

“Chắc chắn, chúng tôi đang bảo vệ đồng minh của chúng tôi. Nhưng đến một lúc nào đó, chúng tôi phải giải cứu những người đã làm việc với chúng tôi, những người có liên quan đến viện trợ tài chính của chúng tôi cho IS. Bởi vì đó là vấn đề không chỉ người Mỹ mà cả thế giới muốn tường minh và đưa ra mổ xẻ hàng ngày”, ông nói.