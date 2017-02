Vũ khí quân sự Mỹ ồ ạt kéo đến Estonia dè chừng "mối đe dọa Nga"

Hơn 50 đơn vị thiết bị quân sự của Mỹ, bao gồm 4 xe tăng chiến đầu và 15 xe chiến đấu bộ binh, đã được chuyển tới Tapa, Lực lượng Quốc phòng Estonia cho biết trong một tuyên bố. Các nhân viên của Đại đội Charlie của Tiểu đoàn 1, Trung đoàn thiết giáp số 68 từ Sư đoàn bộ binh số 4 của quân đội Mỹ, đã đến thành phố này từ ngày 30.1.

Đại đội trưởng, Đại úy Edward Bachar, cho biết, các lực lượng của Mỹ sẽ tham gia diễu hành nhân Ngày Độc lập của Estonia. Trước đó, ông Bachar cho hay đại đội của ông sẽ bắt đầu huấn luyện các xạ thủ trong tuần này.

Đơn vị này sẽ thay thế một đại đội nhảy dù của Trung đoàn Bộ binh 503, thuộc Lữ Đoàn Không vận 173, đã được triển khai tới Estonia vào tháng 9.2016. Đại đội nhảy dù này sau đó sẽ quay trở lại cơ sở thường trú tại Italy.

"Việc điều động thiết bị và quân đội vào và vòng quanh Châu Âu đánh dấu sự khởi đầu việc luân chuyển liên tục của các đơn vị chiến đấu lữ đoàn xe bọc thép từ Hoa Kỳ, nằm trong chiến dịch Operation Atlantic Resolve", tuyên bố của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết.

Tuyên bố nói thêm: "Operation Atlantic Resolve là một minh chứng của việc tiếp tục cam kết của Mỹ đối với an ninh tập thể, thông qua một loạt các hành động được thiết lập để trấn an các đồng minh NATO và các đối tác thân cận của Mỹ đối với hoà bình lâu dài và ổn định trong khu vực, trong bối cảnh có sự can thiệp của Nga tại Ukraina”.