Vụ án chấn động làng âm nhạc: Kẻ ấu dâm núp bóng ngôi sao nhạc Rock

16 năm sự nghiệp huy hoàng

Lostprophets từng là cái tên làm chao đảo người yêu nhạc rock trong thập niên 2000. Được thành lập từ năm 1997, các thành viên đã cùng nhau mang những bản hit của mình ra khắp thế giới.

Trưởng nhóm và đồng thời là giọng ca Ian Watkins chính là nhân tố quan trọng làm nên thành công của ban nhạc. Trong lịch sử, Lostprophets đã có sự thay đổi nhiều lần về mặt nhân sự nhưng Ian thì luôn là trụ cột chính.

Ban nhạc Lostprophets.

Kể từ khi ra mắt, Lostprophets đã đón nhận nhiều thành tích đáng khen về cả doanh thu lẫn sự công nhận từ giới phê bình. Bộ ba được cho là có phong cách âm nhạc đa dạng và mới lạ, có thể đặt ngang hàng với cái tên hàng đầu như Linkin Park, Hoobastank,...

The Fake Sound of Progress, Shinobi vs Dragon Ninja, Last Train Home, Make a Move, Burn Burn,... là những bản hit khó quên của Lostprophets. Ban nhạc đã từng đứng trong top 10 bảng xếp hạng của Anh và Mỹ, dành được nhiều giải thưởng danh tiếng như Kerrang, NME, Pop Factory.

Chính vì thế việc hoàn toàn tan rã của ban nhạc là điều rất đáng tiếc. Nhưng đáng nói là kẻ tội đồ không ai khác chính là trưởng nhóm Ian Watkins.

Ian Watkins, tội đồ không thể dung thứ.

Kẻ bệnh hoạn núp bóng ngôi sao

Ngày 01.10.2013, khi đang trên đỉnh cao của sự nghiệp thì các thành viên của Lostprophets, ngoại trừ Ian Watkins, đã tuyên bố tan rã. Đây là hậu quả từ chính những việc làm ghê tởm mà tên trưởng nhóm đã gây ra.

Ian Watkins bị kết án 35 tù với 13 tội trạng tấn công tình dục nhắm vào trẻ em, đáng sợ hơn là có cả cáo buộc hắn ta cưỡng hiếp một đứa trẻ một tuổi. Trong công bố tan rã được đưa ra, các thành viên còn lại đã bày tỏ "sự đau lòng, nỗi tức giận và ghê tởm" trước con người của Ian.

Cảnh sát bắt Ian Watkins vì nghi án hắn tàng trữ và làm ra những sản phẩm với nội dung bị cấm. Khi khám xét máy tình thì ai cũng phải bàng hoàng bởi số lượng phim khiêu dâm trẻ em và quan hệ với động vật trong đó. Chẳng ai ngờ rằng một ngôi sao được yêu mến hóa ra là vỏ bọc của kẻ bệnh hoạn.

Sự việc còn có xu hướng nghiêm trọng hơn khi có thông tin cho rằng Ian Watkins đã phạm tội một cách tự do trong vòng 5 năm mà không ai chú ý. Bạn gái cũ của hắn, Joana Mjadzelics chính là người trình báo từ năm 2008 nhưng cô cho hay lời cảnh báo của mình đã bị "phớt lờ".

"Chúng ta có thể đã cứu được bao nhiêu đứa trẻ nữa?" - Trong 5 năm đó, Ian Watkins đã dùng danh tiếng của mình để lôi kéo những người hâm mộ cuồng nhiệt, dụ dỗ vào mối quan hệ tình cảm và thậm chí hắn còn đề nghị được chạm tay vào những đứa con mà họ có.

Joan Mjadzelics đã mất tới 5 năm để tố cáo Ian Watkins.

Đây là điều khiến cho những thành viên còn lại mang tiếng xấu. Ghê sợ hơn là có đến hai bà mẹ chấp nhận để con mình bị lạm dụng, cuối cùng họ cũng phải vào tù với thần tượng của mình.

Sai lầm có thể bỏ qua nhưng việc làm của Ian Watkins là tội ác không thể dung thứ bởi hắn đã làm tổn thương nặng nề tới cả thể chất lẫn tinh thần của những đứa trẻ vô tội. 13 tội trạng với 35 năm tù có lẽ vẫn là quá nhẹ nhàng so với hậu quả mà kẻ biến thái này để lại.