VTV thông báo có bản quyền UEFA Nations League

Đây là sân chơi được LĐBĐ châu Âu (UEFA) "khai sinh", diễn ra 2 năm một lần và thi đấu gói gọn trong ít ngày ở 4 thời điểm (tháng 9, 10, 11 năm trước và tháng 6 năm sau). Nations League giúp các đội tuyển thi đấu với động lực rõ ràng, không còn những trận cầu giao hữu vô nghĩa, đồng thời tạo ra những cuộc đối đầu cân bằng hơn thay vì những cặp đấu quá chênh lệch về đẳng cấp theo kiểu Liechtenstein thua 0-11 trước Tây Ban Nha hay Luxembourg bị đè bẹp 0-8 dưới tay Thụy Điển!

Giải khởi tranh với cặp đấu chất lượng Đức (trắng) gặp Pháp vào rạng sáng 7-9 Ảnh: REUTERS

Nations League hoàn toàn độc lập với vòng loại Euro nhưng các đội đứng đầu 4 hạng của giải đấu này sẽ được nhận vé vớt đến thẳng VCK Euro nếu chẳng may sẩy chân ở vòng loại. Đây được xem là yếu tố cực kỳ quan trọng, thúc đẩy các đội bóng tầm trung bình ở châu Âu ra sân với quyết tâm cao nhất. Ngay cả các đội bóng hàng đầu cũng phải luôn trong trạng thái sẵn sàng quyết đấu nếu không muốn tự tay hủy bỏ thanh danh và niềm kiêu hãnh của chính mình bằng việc phải xuống hạng cuối mùa giải.

Thể thức của Nations League khá đơn giản: 55 đội bóng thành viên UEFA được chia làm 4 hạng (12 đội hạng A, 12 đội hạng B, 15 đội hạng C, 16 đội hạng D) căn cứ vào điểm số mỗi đội có được sau khi kết thúc vòng loại World Cup 2018 và đích đến của từng đội là thăng hạng hoặc tránh xuống hạng. Mỗi hạng đấu, các đội được chia vào 4 bảng, thi đấu vòng tròn theo thể thức sân nhà/sân khách. Bốn đội dẫn đầu các bảng sẽ đá bán kết theo thể thức loại trực tiếp, hai đội chiến thắng sẽ chơi trận chung kết còn hai đội thua sẽ tranh hạng ba. Bốn đội có thành tích tốt nhất ở hạng B, C, D sẽ được thăng hạng và ngược lại, 4 đội có thành tích kém nhất ở hạng A, B, C sẽ bị rớt hạng.

Nations League sẽ chính thức khởi tranh lúc 1 giờ 45 phút ngày 7-9 với trận đấu giữa cựu vô địch Đức và đương kim vô địch World Cup Pháp ở bảng 1, hạng A, nơi quy tụ 12 đội mạnh nhất châu Âu hiện nay. Một cặp đấu khác rất được chờ đợi ở hạng đấu này là cuộc chạm trán giữa Anh và Tây Ban Nha (bảng 4, 1 giờ 45 phút ngày 9-9), xen kẽ là những trận đấu cũng hấp dẫn không kém như Ý - Ba Lan, Thụy Sĩ - Iceland (8-9), Pháp - Hà Lan (10-9), Bồ Đào Nha - Ý (11-9)…

* VTV là nhà đài duy nhất tuyên bố đã có bản quyền Nations League mùa bóng 2018-2019 và sẽ chính thức phát sóng các trận đấu trên đồng loạt các kênh Bóng đá TV (Kazakhstan – Gruzia, hạng D, 21 giờ, 6-9), Thể thao TV (Xứ Wales – CH Ireland, hạng B, 1 giờ 45 phút, 7-9), và Bóng đá TV HD (Đức – Pháp, hạng A, 1 giờ 45 phút, 7-9).