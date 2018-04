VTV chưa mua được bản quyền World Cup 2018 vì giá cao chót vót

Lý do chính bởi giá do đơn vị nắm quyền phân phối đưa ra quá cao. Quá trình đàm phán giữa VTV với đối tác vì vậy đang rất căng thẳng. Ông Nguyễn Hà Nam, Trưởng ban thư ký biên tập VTV cho biết, dù VTV rất nỗ lực nhưng giá đối tác đưa ra quá cao. Ông Nguyễn Hà Nam không tiết lộ con số cụ thể nhưng cho biết, mức giá bản quyền World Cup 2018 lớn hơn nhiều so với World Cup 2014.

Trưởng ban Sản xuất các chương trình thể thao VTV, nhà báo Phan Ngọc Tiến chia sẻ thêm: “Chúng tôi rất mong muốn chốt sớm việc mua bản quyền để công tác chuẩn bị diễn ra chu đáo, đảm bảo phục vụ tốt nhất khán giả. Tuy nhiên bên cạnh giá cả là vấn đề chính thì còn nhiều yếu tố khác tác động tới kết quả đàm phán. Tuy nhiên, cá nhân tôi cũng mong mọi chuyện diễn ra tốt đẹp”.

Năm 2010, VTV từng phải chi 3,5 triệu USD để mua bản quyền World Cup và tới năm 2014, con số này đã tăng lên gấp đôi. Đại diện một kênh truyền hình trả tiền cho biết, ở Việt Nam hiện nay VTV gần như là đơn vị duy nhất có năng lực tài chính để mua bản quyền World Cup 2018. “Chúng tôi cũng hy vọng nếu VTV đàm phán thành công thì để các đơn vị tiếp sóng, dĩ nhiên theo các điều kiện cụ thể, để phục vụ được đông đảo người hâm mộ”-vị trên cho biết.