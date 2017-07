Võ sư Nhất Nam Nghệ An gửi lời mời tới Flores, sẵn sàng tổ chức "đại hội tỉ võ" quy mô lớn

Đến Việt Nam từ ngày 10/7, võ sư Pierre Flores của Canada đã có 2 cuộc tỉ thí với 2 võ sư của Việt Nam là Đoàn Bảo Châu cùng Trần Lê Hoài Linh.

Cùng với đó, hàng ngày có rất nhiều lời thách đấu được gửi đến võ sư Flores. Mới đây, Võ sư Bùi Duy Vinh - Quyền Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật Nghê An cũng lên tiếng mong được ông Flores nhận lời tỉ thí với phái Nhất Nam Nghệ An.

Ông Duy Vinh cho rằng hai tiền bối Bảo Châu cùng Hoài Linh đồng ý giao đấu vì tinh thần thượng võ. Đó là hành động dũng cảm của hai võ sư lão làng. Sâu xa hơn cả, nó còn là cơ hội khuấy động phong trào võ thuật vốn trầm lắng nhiều năm của Việt Nam.

Ngoài ra, ông cũng cho biết xứ Nghệ có rất nhiều võ sư, võ sĩ đủ tài để giành thắng lợi trước võ sư Flores. Thậm chí, Liên đoàn võ thuật sẵn sàng xin giấy phép của Sở VHTT tỉnh Nghệ An để cuộc đấu diễn ra đàng hoàng, khán giả có thể đến xem.

Võ sư Bùi Duy Vinh.

Hiện tại, tên tuổi những người được cử ra tỉ thí trong trường hợp võ sư Flores đồng ý giao đấu vẫn chưa được tiết lộ. Ông Duy Vinh cũng khẳng định rằng chỉ khi nào hai bên nhận lời chính thức thì các võ sư mới được công bố với truyền thông.

Theo ông Vinh, Nghệ An không hề thiếu nhân tài. Họ có đến hàng chục võ đường với hàng nghìn võ sinh, sở hữu nhiều tên tuổi tập luyện lâu năm đủ sức tỉ thí với các cao thủ.

Võ sư Bùi Duy Vinh cho rằng tất cả đừng nên có ác cảm với võ sư Flores bởi ông sang Việt Nam với tinh thần hữu hảo. Đó là một con người yêu võ thuật, thích giao lưu. Cũng nhờ Flores, tinh thần thượng võ của người Việt đã được khơi dậy trong những ngày qua.

Sắp tới, ông Bùi Duy Vinh sẽ lên kế hoạch nhờ bạn bè mời võ sư Flores về Nghệ An đấu giao hữu để khuấy động phong trào võ thuật. Ông còn hi vọng sẽ mời được vài để tử trong đoàn đi từ Canada sang của ông Flores tỉ thí với các võ sĩ thuộc các môn phái khác nhau ở Nghệ An.