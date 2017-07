Vợ nhảy cầu tự tử, chồng lao xuống cứu bị nước cuốn trôi

Lúc này, một chiến sỹ Cảnh sát cơ động của Công an TP Đà Nẵng đã nhảy xuống tiếp cận nạn nhân cùng anh Hiệp và anh Gia kéo được người phụ nữ vào bờ và đưa đi cấp cứu. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân Nguyễn Văn Khánh. Cùng lúc đó, anh Trần Đình Hiệp (34 tuổi, trú E51, đường An Nhơn 8, tổ 16, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà), anh Đinh Hoàng Gia 18 tuổi, trú K368/H119/20 Hoàng Diệu, phường Bình Thuận, quận Hải Châu- nhân viên nhà hàng Memory) phát hiện có người nhảy sông tự vẫn cũng nhảy xuống ứng cứu nhưng do sức nước chảy xiết nên không tiếp cận được nạn nhân. Lực lượng chức năng lấy thông tin người dân.