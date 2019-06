Vợ HLV Park Hang-seo chụp ảnh tươi tắn cùng Công Phượng, Đức Chinh, con trai cảm thán: Mama có rất nhiều con trai

Tối 14/6, trên Facebook cá nhân, Park Chan-sung - con trai HLV Park Hang-seo đăng tải bức ảnh chụp mẹ mình cực tươi tắn bên cạnh các tuyển thủ Việt Nam Công Phượng, Đức Chinh, Tấn Sinh. Anh chàng Park Chan-sung viết lời dẫn bằng tiếng Việt: "Mama rất thích các tuyển thủ", đồng thời khẳng định "Mama have too many sons" (Mẹ tôi có rất nhiều con trai).

Dòng trạng thái thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng bởi hình ảnh bà Choi Sang-a - vợ HLV Park Hang-seo - mang theo nụ cười hiền lành cùng hành động khoác tay thân thiết với các học trò của ông Park như người mẹ đối với các con. Các chàng tuyển thủ, đặc biệt là Công Phượng, cũng cười tươi tắn chụp ảnh kỉ niệm cùng "sư mẫu". Vốn biết rằng tình thầy trò giữa HLV Park Hang-seo và các cầu thủ Việt Nam từ trước đến nay đều giống như tình cha con, tình thân trong gia đình. Vậy nên việc vợ của thầy Park coi các chàng trai giống như con cái trong nhà cũng là điều dễ hiểu.

Từ khi HLV Park Hang-seo đến Việt Nam làm việc, bà Choi Sang-a cũng cùng theo để chăm sóc cho ông trong cuộc sống thường ngày. Bà thường xuyên xuất hiện cùng thầy Park khi dự khán các trận đấu tại V.League 2019. Khi các đội tuyển Việt Nam, tuyển Olympic Việt Nam hay U23 Việt Nam tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, bà Choi thường xuyên xuất hiện cùng chú cún cưng theo dõi buổi tập của thầy trò ông Park.

Về phần các chàng tuyển thủ, sau khi trở về từ King's Cup 2019, Tấn Sinh và Đức Chinh trở về thi đấu tại V.League 2019. Còn Công Phượng chuẩn bị các thủ tục để đến Pháp thử việc trong thời gian tới. Mới đây, anh chàng đăng tải trên mạng xã hội Facebook bức ảnh thần thái chụp trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Bức ảnh thể hiện tinh thần thoải mái, bình thản của anh chàng đối với quãng thời gian được dự báo là nhiều khó khăn sắp tới khi Công Phượng lần thứ 3 xuất ngoại.

Bức ảnh của Công Phượng nhận được nhiều lượt yêu thích và chia sẻ. Đặc biệt, người đồng đội Nguyễn Tuấn Anh cũng vào bình luận góp vui khiến cư dân mạng đọc xong chỉ biết bật cười vì độ hài hước và tinh thần sẵn sàng "troll" nhau mọi lúc mọi nơi của các chàng tuyển thủ. Cụ thể bên dưới ảnh đại diện khá long lanh của Công Phượng, Tuấn Anh trích lại lời bài hát "Mượn rượu tỏ tình" có sự chỉnh sửa: "Nhìn em bên ngoài không giống hình đăng face".

Nói về ảnh đại diện trên mạng xã hội, Lương Xuân Trường mới đây lại khiến fan tò mò với bức ảnh trên Instagram. Nếu như avatar Facebook của Trường "híp" có "tuổi đời" 6 năm thì ở Instagram, anh chàng lại khá thường xuyên cập nhật ảnh đại diện.

Bức ảnh gần nhất chụp lại khoảnh khắc Xuân Trường chăm chú ngắm những bức tranh, đem lại cho người đọc cảm giác tĩnh tại trong tâm hồn khi ta đắm mình vào nghệ thuật. Ảnh đại diện Instagram được thay đổi vào đúng ngày Xuân Trường nhận được giải Bàn thắng đẹp nhất Thai League tháng 5 do người hâm mộ bình chọn. Tiền vệ người Tuyên Quang cũng là cầu thủ Việt Nam đầu tiên ghi bàn ở Thai League.