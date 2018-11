Vợ đưa giấy ly hôn, chồng tưới xăng dọa đốt chết cả nhà

Đến 9 giờ sáng ngày 17-11, trao đổi với phóng viên báo Người Lao Động, lãnh đạo Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết người vợ và 2 con nhỏ đã an toàn sau nhiều giờ bị người chồng uy hiếp tính mạng.

Vụ việc gây náo loạn địa bàn, lãnh đạo Công an thị xã Bến Cát và hàng chục chiến sĩ, công an tham gia xử lý tình huống.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 16-11, chị Lê Thị Hoa (49 tuổi, sống khu phố 4, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát) đưa đơn ly hôn bảo chồng là Đường Chí Mạnh (43 tuổi) ký. Chị Hoa muốn ly hôn vì Mạnh không đi làm, phụ giúp kinh tế gia đình dù 2 người đã có hai con gái chung (1 tuổi và 13 tuổi).

Lính cứu hỏa ứng trực phòng căn nhà bốc cháy

Lực lượng chức năng theo dõi, ứng trực nhiều giờ liền

Thấy vợ đưa giấy ly hôn ra, Mạnh liền khóa trái cửa bên trong, không cho chị Hoa và 2 con ra ngoài. Mạnh lấy 2 lít xăng đổ xuống nền nhà, nói: "Nếu ly hôn thì sẽ đốt chết cả nhà". Người dân xung quanh thấy sự việc liền trình báo công an.

Công an phường vận động Mạnh mở cửa nhưng đối tượng này cố thủ. Công an buộc phải phá cửa giải cứu người vợ ra ngoài. Người vợ ra ngoài an toàn thì liên tục khóc xin chồng đừng làm hại hai con. Người chồng dồn hai con vào phòng ngủ và đe dọa không cho ai tới gần.

Do sợ người chồng manh động nên lực lượng công an được yêu cầu rút bớt, không áp sát đối tượng. Đến gần 3 giờ sáng 17-11, người chồng rời nhà đi đâu không rõ.