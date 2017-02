Vietnam Airlines và Vietjet Air: Hãng nào chiếm thị phần hàng không Việt Nam?

Tấp nập chuyến bay dịp Tết



Theo báo cáo mới đây nhất của Cục Hàng không Việt Nam về tình hình khai thác hoạt động vận chuyển hàng không giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 (từ 26-31/1, tức ngày 29 tháng Chạp đến ngày 4 tháng Giêng âm lịch), các hãng hàng không Việt Nam đã thực hiện 4.781 chuyến bay, chuyên chở 669 nghìn hàng khách và 2,4 tấn hàng hóa, tăng tương ứng 15,6% về hành khách và 23,6% về hàng hóa so với cùng thời điểm tết Nguyên đán năm 2016.

Trong đó, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã tiếp nhận 4.208 chuyến bay, trung bình đạt 700 chuyến bay đi/đến hàng ngày. Sản lượng thông qua đạt 593 nghìn lượt hành khách, tăng 15% và 3,3 nghìn tấn hàng hóa tăng 63% so với cùng kỳ năm trước.

Vietnam Airlines nhộn nhịp đón khách giai đoạn Tết nguyên đán 2017. Ảnh: TTXVN

Xét trên tổng thị trường hàng khách, tại giai đoạn này, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines vẫn giữ vững ngôi vị đứng đầu với 282.898 hành khách, bao gồm 107.752 khách quốc tế và 175.146 khách nội địa.

Với lợi thế khai thác nhiều tuyến bay đường dài và sở hữu đội tàu bay thân rộng, Vietnam Airlines tiếp tục chiếm lĩnh phần lớn thị phần khách quốc tế, vượt xa so với các hãng hàng không nội địa khác.

Tuy nhiên, tại thị phần khách hàng nội địa, Vietnam Airlines đã lần đầu tiên bị soán ngôi bởi hãng hàng không Vietjet Air.

Trong 6 ngày cao điểm Tết Nguyên đán 2017, Vietjet Air chuyên chở 209.179 khách nội địa, chiếm tỷ lệ 42% tổng lượng khách nội địa toàn thị trường, trở thành hãng hàng không có thị phần nội địa cao nhất trong toàn ngành.

Giảm tỷ lệ chậm, hủy chuyến

Tết Âm lịch luôn là giai đoạn khai thác cao điểm nhất trong năm của ngành hàng không.

Mặc dù số chuyến bay và số lượng hành khách thông qua đều tăng cao, nhưng trong cả giai đoạn 6 ngày Tết, tình trạng chậm, hủy chuyến của các hãng hàng không Việt Nam đã có những cải thiện đáng kể, chiếm 10,1% tổng số chuyến bay, giảm 3,3 điểm so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý là hãng hàng không Vietjet Air không có chuyến bay nào bị hủy, tỷ lệ chậm chuyến chỉ chiếm 9,5% trong tổng số 1.687 chuyến bay thực hiện, giảm 2 điểm so với cùng kỳ năm trước.

Vietjet không có chuyến bay nào bị hủy trong dịp Tết Nguyên đán 2017. Ảnh: Vietjet

Trong khi đó, Vietnam Airlines là Hãng hàng không có chỉ số khai thác đúng giờ (OTP) cao nhất, đạt 95,1%, tăng gần 6 điểm so với cùng kỳ, mức cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, trong cả giai đoạn này, Vietnam Airlines vẫn có 12 chuyến bay bị hủy, tăng 0,1 điểm so với cùng kỳ năm trước.

Lý giải về vấn đề này, đại diện Vietnam Airlines cho biết, Hãng đã thực hiện điều hành linh hoạt, sẵn sàng nguồn lực tàu bay để hủy 12 chuyến bay chuyển sân (chuyến bay không chở khách được đưa đến để đón khách ở sân bay cao điểm), góp phần giảm tải cho các đầu sân bay mà không ảnh hưởng đến việc phục vụ hành khách.

Đánh giá chung về nguyên nhân gây chậm và hủy chuyến, theo Cục Hàng không Việt Nam, chủ yếu là do tàu bay về muộn (chiếm tới 77,5% tỷ trọng các nguyên nhân). Ngoài ra, bao gồm các yếu tố như: Trang thiết bị và dịch vụ tại cảng; Quản lý, điều hành bay; Thời tiết; Hãng hàng không…

Cũng theo Cục Hàng không Việt Nam, số lượng chuyến bay bị hủy của toàn ngành chỉ chiếm 0,4%, không thay đổi so với cùng kỳ Tết Bính Thân 2016.

Về tình hình an ninh, an toàn, trật tự, Cục Hàng không Việt Nam nhận định, trong giai đoạn 6 ngày Tết âm lịch 2017, hoạt động vận chuyển hàng không và trật tự tại các cảng hàng không, sân bay về cơ bản được đảm bảo, không có bất kỳ vụ việc lớn gây uy hiếp an toàn, an ninh hàng không, cũng như an ninh trật tự tại địa bàn.