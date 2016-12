Việt Nam lọt top 10 quốc gia hòa bình tuyệt đối trên thế giới

Thế giới đang ngày càng trở nên biến động với tình trạng xung đột, căng thẳng diễn ra tại khắp các châu lục. Theo chỉ số Hòa bình toàn cầu được công bố hàng năm bởi Viện kinh tế và hòa bình, chỉ có 10 quốc gia hoàn toàn không có xung đột trong năm 2016, trong đó Việt Nam.



Những xung đột ngày càng trầm trọng tại Trung Đông, vấn đề người tị nạn không lối thoát và con số thương vong ngày càng tăng cao do các vụ khủng bố là những nguyên nhân chính dẫn tới bất ổn trên thế giới trong năm 2016 khiến chỉ số hòa bình tại các nước tụt giảm hơn so với năm 2015.

Việt Nam lọt top 10 quốc gia hoàn toàn không có xung đột trên thế giới.

Chính vì vậy, trong bảng xếp hạng năm nay, con số các quốc gia được đánh giá là an toàn đã giảm rõ rệt. Trong năm 2016, 81 quốc gia đã trở nên an toàn hơn nhưng tình hình an ninh trật tự tại 79 quốc gia khác lại trở nên nguy hiểm.

Brazil là quốc gia đã rơi khỏi danh sách các quốc gia an toàn năm nay khi nhiều vấn đề liên quan tới xung đột, bạo lực trong Olympics Rio vẫn diễn ra. Quốc gia này đã rơi xuống vị trí 105 trên tổng số 163 quốc gia có mặt trong bảng xếp hạng.

Lại một lần nữa, Iceland được bình chọn là quốc gia bình yên nhất thế giới, theo sau là Đan Mạch, Áo, New Zealand và Bồ Đào Nha. Syria trở thành quốc gia kém an toàn nhất thế giới cùng với nhiều nước khác trong khu vực Trung Đông và Nam Á như Iraq, Afghanistan, Pakistan...