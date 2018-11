Việt Nam không thắng Myanmar khiến giá vé trận gặp Campuchia tăng vọt

Trước khi gặp Myanmar, vé trận Việt Nam vs Campuchia ở khán đài A, B chỗ ngồi đẹp được rao bán từ 700-800 nghìn đồng/1 cặp. Nhiều người chấp nhận hạ giá so với giá đăng bán ban đầu vì sợ "ế" dẫn tới lỗ vốn.



Tuy nhiên, kể từ tối qua, sau trận hòa Myanmar, dân "chợ đen" liên tục rao bán vé và hét giá gấp nhiều lần so với giá gốc. Giá vé đang được đẩy lên cao, với mệnh giá rẻ nhất là 1.000.000 đồng/1 cặp (khán đài C, D). Đối với khu vực A, B giá vé dao động từ 1.200.000/1 cặp trở lên. Chỉ sau một hồi đăng tải, nhiều vé đã lập tức được bán hết.

Giá vé chợ đen vẫn đang tăng từng ngày.

Theo ông Lê Hoài Anh, tổng thư ký VFF, sẽ có khoảng 13.000 vé (bao gồm cả vé mời) được xuất ra. Đáng chú ý ở đây là chỉ còn 3 ngày nữa trận đấu sẽ diễn ra, nhưng việc bán vé vẫn chưa hoàn tất, một lượng lớn vé VFF dự định bán online vẫn chưa chính thức phát hành.

Tổng số vé mà VFF phát hành bằng 2/3 so với sức chứa tối đa của sân Hàng Đẫy (22.500 chỗ ngồi) để đảm bảo an toàn, nên ngay cả khi VFF chính thức phát hành hết, e rằng mức giá "chợ đen" cũng không giảm nhiều, do khan hiếm so với nhu cầu của khán giả.

Hơn nữa, chưa chắc NHM thực sự sẽ mua hết được số vé online VFF sắp phát hành. Tình trạng "cắm máy" của dân phe vé chuyên nghiệp nhiều khả năng sẽ diễn ra. Họ huy động số lượng người tham gia mua vé và trả tiền công cho những người này.



Thậm chí, vài nguồn tin cho rằng một số kẻ tinh vi sẽ dùng phần mềm để những người tham gia mua vé có thể vượt qua giới hạn số lần mua theo quy định. Theo đó, một lượng vé không hề nhỏ nhiều khả năng sẽ về tay dân phe vé "chợ đen".

Trận đấu giữa Việt Nam vs Campuchia sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 24/11 tại SVĐ Hàng Đẫy.