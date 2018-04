Viên uống trắng da chứa men vi sinh – bước tiến mới của công nghệ làm đẹp từ bên trong

Đặc biệt khi được áp dụng vào làm đẹp, nó tiếp tục thể hiện tác dụng hỗ trợ đặc biệt của mình khi kết hợp với các thành phần làm trắng sáng và chống lão hóa da theo đường uống.



Men vi sinh hay Probiotics là một nhóm các vi khuẩn tốt có lợi cho đường ruột con người. Chúng hỗ trợ tiêu hóa bằng cách phá vỡ thức ăn thành các phần nhỏ để hấp thụ dễ dàng và nhanh chóng vào cơ thể.

Bên cạnh đó, men vi sinh còn giúp tăng cường hệ miễn dịch và sức đề kháng, nhờ cơ chế cân bằng hệ sinh thái lợi khuẩn, ức chế các vi khuẩn có hại, loại bỏ các độc tố đường ruột.

Các nghiên cứu đã chứng minh Men vi sinh khi kết hợp với các thành phần làm đẹp khác như Glutathione, Vitamin C, Alpha Lipoic Acid và Collagen đem lại những công dụng làm đẹp tuyệt vời trên làn da như: thải độc tố, tăng cường độ ẩm, giảm các vết thâm và v sạm da, cải thiện nếp nhăn và chống lão hóa da.

Với những công dụng ấn tượng, làm đẹp với men vi sinh đang trở thành trào lưu mới cho các chị em khi càng ngày càng có nhiều phương thức được áp dụng trong cuộc sống như thức ăn lên men, sữa chua, men tiêu hóa… và gần đây nhất là công nghệ viên uống chứa men vi sinh, làm đẹp da khi men vi sinh kết hợp với các thành phần hoạt động khác, tạo nên một hiệu quả cải thiện sức khỏe tổng thể từ bên trong.

So với những phương pháp làm trắng da thông thường, viên uống chứa men vi sinh đang là xu hướng mới nhất có tác động toàn diện. Nếu như các mỹ phẩm làm trắng da thông thường chỉ hoạt động ở bề mặt ngoài da, giải quyết những vấn đề ảnh hưởng của làn da do môi trường, thì viên uống trắng da chứa men vi sinh lại thúc đẩy sự cải thiện toàn diện từ bên trong.

Không chỉ vượt trội so với mỹ phẩm làm trắng da, viên uống chứa men vi sinh còn an toàn so với các TPCN khác, hoặc đơn thuần là tác dụng vượt trội hơn các phương thức làm trắng da cấp tốc.

Phương pháp truyền trắng da cấp tốc là đưa một lượng lớn các chất làm trắng nhanh vào cơ thể cùng một lúc, trong khi chưa biết được ngưỡng hấp thu và tiếp nhận của cơ thể. Chính vì vậy, các liệu pháp này có thể gây sức ép tới gan, gây ngộ độc, shock thuốc kèm các tác dụng phụ như chóng mặt, buồn nôn, nóng trong người, phát ban...

Ngược lại, men vi sinh là công nghệ độc đáo giúp cơ thể hấp thu toàn bộ các hoạt chất làm đẹp, hạn chế sự đào thải hoặc kháng cự hấp thụ, đồng thời luôn duy trì cho cơ thể một sức khỏe tiêu hóa ổn định và làm trắng da an toàn.

Bên cạnh đó, viên uống trắng da chứa men vi sinh được giới thiệu sử dụng cơ chế làm trắng tự thân–sử dụng Glutathione dạng hoạt tính (L-Glutathione Reduced) và tiền chất của nó (NAC) để thúc đẩy cơ thể tự sản xuất hoạt chất này, thông qua một quá trình tích lũy đủ lượng sẽ làm thay đổi thói quen chuyển hóa melanin (tạo ra sắc tố Phaeomenlanin nhiều hơn Eumelanin) giúp da trắng lên.

Với những ưu điểm vượt trội về cơ chế hoạt động có lợi cho sức khỏe và làm đẹp da an toàn, viên uống chứa men vi sinh được xem là trào lưu mới trong các giải pháp làm đẹp chuyên sâu, củng cố sức khỏe cho người sửdụng trước khi có một làn da đẹp.

Viên uống trắng da chứa men vi sinh được bán trên thị trường hiện nay