[Video] Britney biểu diễn tại Thái Lan: Tại sao hát nhép, giọng mỏng vẫn thu hút đến vậy?

Khi Britney công bố sẽ tới châu Á lưu diễn vào cuối năm ngoái, có ít nhất hai nhà sản xuất tại Việt Nam từng cố gắng đưa Bích Nụ (tên gọi thân mật fan Việt dành cho Britney) tới Hà Nội hoặc Đà Nẵng biểu diễn tháng 6 này.

Tuy nhiên, do không thống nhất được hợp đồng, cộng thêm việc cơ sở vật chất tại Việt Nam chưa đủ đáp ứng được các tiêu chuẩn của một show diễn quốc tế, nữ ca sĩ đành lỡ hẹn với fan Việt. Thay vào đó, nước láng giềng của Việt Nam là Thái Lan được ưu ái tới hai đêm diễn vào tối 23 và 24/6.

Theo kế hoạch ban đầu, Bích Nụ sẽ biểu diễn một đêm duy nhất tại Impact Arena ở Bangkok vào tối 24/6 nhưng chỉ một giờ sau khi hệ thống bán vé được mở, số lượng khán giả ngồn ngộn khiến nhà sản xuất Live Nation BEC-Tero quyết định mở thêm một đêm diễn vào tối 23/4.

Dù giá vé không hề rẻ (thấp nhất là hơn 2,3 triệu đồng và cao nhất lên tới 8 triệu đồng), hai đêm diễn tại Bangkok của Bích Nụ vẫn chật kín người xem, đặc biệt là vé của khu vực 8 triệu được tiêu thụ nhanh với tốc độ chóng mặt. Số lượng khán giả tới thưởng thức show diễn của "công chúa nhạc Pop" vào khoảng hơn 20.000 người.

Britney Spears – ngôi sao đại chúng mãi được yêu mến

Nổi danh toàn cầu khi mới 17 tuổi (vào năm 1998) với Baby One More Time – một trong những đĩa đơn bán chạy nhất mọi thời đại, Bích Nụ đã xây dựng được cả một "đế chế" riêng và được coi như biểu tượng của nhạc Pop thập niên 90.

Hình ảnh cô gái xinh xắn tóc vàng diện bộ đồng phục học sinh trung học với câu hát "Oh baby baby" đã trở thành "kinh điển" và quen thuộc với nhiều thế hệ, trải dài từ 7x đến 2k.

Trong gần 20 năm ca hát, Bích Nụ tạo dựng được một lượng fan trung thành và chưa bao giờ giảm độ "hot" về truyền thông. Năm 2007, khi hôn nhân thất bại, kiện cáo cha mẹ đẻ, tấn công phóng viên, gây tai nạn khi lái xe hay thậm chí cái đầu trọc của cô cũng xuất hiện trên mặt báo…

Từ một "công chúa nhạc Pop" xinh đẹp, có những lúc Bích Nụ xuất hiện với hình ảnh của một bà mẹ hai con "xập xệ", ngoại hình phát tướng, bụng lộ ngấn mỡ và nhăn nheo, già nua. Nhưng trên hết, bất kỳ sản phẩm âm nhạc nào mới của cô khi ra mắt cũng được công chúng quan tâm.

Những khán giả trung thành chưa bao giờ quay lưng với Bích Nụ dù đời sống riêng của cô có quá nhiều scandal bởi chỉ cần một lần được yêu là sẽ được yêu mãi.

Sau gần 20 năm ca hát, Bích Nụ mới lần đầu đến với khán giả ở nhiều nơi trong khu vực châu Á như Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Philippines, Hong Kong và Thái Lan. Britney: Live in Concert là phiên bản mở rộng của show diễn Britney: Piece of Me từng được biểu diễn ở Las Vegas từ năm 2013 đến nay.

Bích Nụ là sức hút tồn tại duy nhất trong đêm diễn, còn tất cả những thứ khác, có hay không có, không quan trọng

Ở tuổi 35 và trải qua nhiều biến cố trong đời, Bích Nụ khó có thể giữ được phong độ như thời kỳ đỉnh cao. Thân hình đã thon gọn trở lại nhưng gương mặt cô đã cho thấy dấu hiệu của tuổi tác.

Các động tác vũ đạo giờ trở nên lặp đi lặp lại, sân khấu đẹp nhưng các chiêu trò đều cũ và đặc biệt là phần lớn thời lượng hai đêm diễn, Bích Nụ thể hiện khả năng hát nhép một cách siêu đẳng.

Tuy nhiên, khán giả tới xem đều biết rõ tất cả những điều ấy. Lý do gì khiến họ bỏ ra cả một số tiền lớn để đi xem một show diễn có vẻ kém chất lượng như vậy? Chỉ có thể là vì Britney Spears – nhân tố tồn tại duy nhất, còn tất cả những thứ khác, có hay không có, không quan trọng.

Thông thường chẳng ai dại gì bỏ ra một số tiền lớn để đi xem một show diễn mà nghệ sĩ hát nhép, nhảy xấu. Nhưng Bích Nụ là một trường hợp hoàn toàn đặc biệt.

Sức ảnh hưởng của cô quá lớn trong gần 20 năm với những bài hát đi qua nhiều thế hệ mà chỉ cần nghe tên Bích Nụ thôi, chưa cần biết cô hát, nhảy hay dở thế nào, hàng triệu khán giả cũng đều muốn được đi xem một lần trong đời dù thích hay không thích.

Êkíp của Bích Nụ thực sự hiểu khán giả cần gì, muốn gì, đặc biệt là ở châu Á – thị trường tiềm năng để "kiếm tiền" vì dân số quá lớn và luôn yêu thích những gì hoài niệm.

Bích Nụ xuất hiện đúng thời điểm, có một êkíp hùng hậu đứng đằng sau để tạo nên một "cỗ máy hốt bạc" nhất nhì làng nhạc thế giới cuối thập niên 90 tới thập niên 2000. Cô nàng cũng biết rõ khả năng của mình và tận dụng tốt những gì bản thân có.

Stronger + You Drive Me Crazy + (Encore) Till The World Ends - Britney Spears Live In Bangkok

Âm nhạc của Bích Nụ thiếu chiều sâu nhưng là dành cho đại chúng, giọng hát vốn mỏng quẹt chưa bao giờ được giới chuyên môn đánh giá cao nhưng lại là chất giọng đặc biệt, có một không hai. Bản thân Britney cũng đã là cái tên không "đụng hàng" với bất kỳ ai.

Chính vì vậy, hơn 20.000 khán giả tại Bangkok cũng như hàng triệu người trên khắp thế giới tới xem Britney đã xác định được tư tưởng từ đầu rằng cô ấy sẽ lipsync, cô ấy nhảy không còn như xưa… Nhưng chỉ cần những Baby One More Time, You Drive Me Crazy hay Toxic vang lên, khán giả đã hò reo, gào thét trong sự phấn khích tột độ.

Tới châu Á lần này, Bích Nụ đã bỏ hết các bản Ballad nhẹ nhàng và chỉ hát nhạc "quẩy" để khuấy động khán giả và che đi nhược điểm giọng hát. Mỗi lần bước ra sân khấu trong một trang phục khác nhau bên dàn vũ công nóng bỏng, Bích Nụ lại tỏa sáng bởi chính sự gần gũi, sự không hoàn hảo mà chính điều đó đã khiến cô mãi mãi là "công chúa nhạc Pop" không thể bị thay thế trong lòng công chúng.

Ngoài đời, mỗi lần gặp fan, Bích Nụ cũng luôn gần gũi, giản dị, không có vẻ gì sang chảnh của một ngôi sao lớn với nụ cười luôn thường trực trên môi. Đôi khi chỉ cần quan hệ tốt với công chúng cũng đã là tài năng của một nghệ sĩ rồi.

Đức Quý, một khán giả Việt Nam sang Bangkok xem đêm diễn của Britney, cho biết: "Giá vé rất đắt nhưng tôi là fan của chị Bích Nụ đã gần 20 năm rồi. Ai yêu thích những ca khúc như Baby One More Time, Oops I Did it Again, Toxic… mà chẳng muốn được một lần trong đời xem Bích Nụ biểu diễn ngoài đời thực.

Baby One More Time + Oops! I Did It Again - Britney Spears Live In Bangkok

Dù chị có hát nhép, nhảy kém hơn xưa thế nào đi chăng nữa, tôi cũng đã hoàn toàn mãn nguyện. Có những show ca nhạc người ta đi xem vì giọng hát của nghệ sĩ hay vì hiệu ứng sân khấu lắm chiêu trò. Nhưng cũng có những đêm nhạc ta đi xem vì đó là kỷ niệm, là ký ức mà ai cũng mong muốn được sống lại dù chỉ trong hai tiếng".

Những hình ảnh trong đêm nhạc của Britney Spears: