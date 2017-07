Về quê thăm người thân bị trộm đột nhập lấy hơn 1 tỷ đồng

Lộ diện nghi can sát hại dã man hai vợ chồng ở Hòa Bình

Lần theo các dấu vết tại hiện trường vụ hai vợ chồng bị sát hại ở tại một lán trại ở xóm Than, xã Tân Pheo, huyện Đà Bắc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã nhận diện được nghi can liên quan đến vụ án.