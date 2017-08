Vé máy bay sắp đắt hơn và doanh nghiệp quản lý tất cả các sân bay ở Việt Nam sẽ có thêm 1.000 tỷ mỗi năm

Theo đó, bắt đầu từ 1/10/2017, 3 dịch vụ hàng không do Nhà nước quy định mức giá là dịch vụ hạ cất cánh; dịch vụ bảo đảm an ninh hàng không; dịch vụ phục vụ hành khách tại cảng hàng không và 6 dịch vụ hàng không do Nhà nước quy định khung giá là dịch vụ sân đậu tàu bay; dịch vụ thuê quầy làm thủ tục hành khách; dịch vụ cho thuê băng chuyền hành lý; dịch vụ thuê cầu dẫn khách lên, xuống máy bay; dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất trọn gói tại các cảng hàng không, sân bay (đối với các cảng hàng không còn áp dụng phương thức trọn gói); dịch vụ phân loại tự động hành lý đi sẽ được điều chỉnh, trong đó có một số loại dịch vụ tăng đáng kể.

Đáng kể nhất là điều chỉnh mức phí của các chuyến bay quốc nội, giá phục vụ hành khách sẽ được điều chỉnh tăng theo 4 giai đoạn.

Giai đoạn 1 (1/10/2017 - 31/12/2017), mức thu áp dụng cho Cảng hàng không nhóm A là 75.000 đồng/khách, nhóm B là 70.000 đồng/khách và nhóm C giữ nguyên như hiện nay là 60.000 đồng/khách. Như vậy, tại các cảng hàng không nhóm A, B, mức giá này tăng khoảng 7% so với hiện hành.

Trong giai đoạn 2 (1/1/2018 - 31/3/2018), mức giá áp dụng tương ứng cho các cảng hàng không nhóm A, B, C là 80.000, 75.000 và 60.000 đồng/khách.

Giai đoạn 3 (1/4/2018 - 30/6/2018), khách bay nội địa tại các cảng hàng không nhóm A, B, C sẽ phải nộp tương ứng 85.000, 75.000 và 60.000 đồng/khách.

Giai đoạn 4 (từ 1/7/2018), mức giá cao nhất áp tại cảng hàng không nhóm A là 100.000 đồng/khách, nhóm B là 80.000 đồng/khách và nhóm C là 60.000 đồng/khách.

Đây rõ ràng là thông tin có lợi đối với ACV, nhà điều hành sân bay dân dụng độc quyền tại Việt Nam. Theo tính toán của Bộ GTVT, với phương án điều chỉnh này, ACV có thể tăng doanh thu thêm 1.081 tỷ đồng/năm.

Theo Bộ phận phân tích CTCK HSC ước tính, phí dịch vụ hành khách nội địa bình quân trong quý IV/2017 sẽ là 67.908 đồng/lượt, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước và mức phí bình quân trong năm 2018 là 82.250 đồng, tăng 28% so với 2017.

“Điều chỉnh này sẽ giúp lợi nhuận sau thuế của ACV tăng thêm khoảng 142 tỷ đồng cho năm 2017 và 1.047 tỷ đồng trong năm 2018.” HSC dự báo.

HSC cũng cho rằng quyết định này tác động không nhiều đến 3 hãng hàng không nội địa gồm Vietnam Airlines, Vietjet và Jetstar Pacific với chi phí cất/hạ cánh sẽ tăng thêm 143 tỷ đồng mỗi năm - tức chỉ tương đương 1,5% tổng lợi nhuận của các hãng này.