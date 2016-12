Văn phòng HĐND Gia Lai: Ăn uống, tiếp khách 3,2 tỉ đồng

Người đàn ông bịt mặt, giật cửa lớp học nghi bắt cóc trẻ mầm non giữa ban ngày?

Giữa trưa khi các cháu mầm non đang ngủ, đối tượng nam lẻn vào trường mầm non giật cửa lớp học. May mắn, khi chưa thực hiện được hành vi, các cô giáo đã phát hiện sự việc.