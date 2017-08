Uốn mình như nghệ sĩ nhào lộn, linh dương thoát khỏi hàm cá sấu trong gang tấc

Linh dương dù biết dưới làn nước tĩnh lặng là mối nguy hiểm chực chờ từ cú đớp nhanh như điện của cá sấu, nhưng vì nguồn nước khan hiếm, không còn cách nào khác nó buộc phải liều lĩnh tới gần bờ sông.

Xem video:

Linh dương tránh được cái chết một cách thần kỳ. Nguồn: Youtube/Wildlife Safari TV.

Là con mồi ưa thích của cá sấu nên linh dương cũng đề cao cảnh giác và bản năng của con mồi đã giúp nó chỉ trong tích tắc đã phản ứng kịp thời để thoát khỏi cú đớp đáng sợ của cá sấu trong gang tấc.



Tuy khi lên bờ, chúng có vẻ chậm chạp và không nguy hiểm nhưng khi dưới nước thì nó là một sát thủ thật sự với tốc độ bơi tới 32 km/h và cú đớp mạnh khủng khiếp tới 13.172 Newton (1.342 kg lực), một số con lớn có thể lên tới 2.500 kg và lực cắn là 2,6 triệu kg/m2

Linh dương là loài có phản ứng rất nhanh nhạy. Ảnh Internet.

Chúng có thể đớp mồi với tốc độ 50 phần triệu giây, đó là lý do con mồi thoát khỏi cú đớp này là một kỳ tích và cực kỳ may mắn. Do đó, phản ứng cực kỳ nhạy bén của linh dương có thể xem là sự thoát chết ngoạn mục nhất trong thế giới động vật.