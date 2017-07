Uber, Grab sẽ chiếm hết thị phần của hãng taxi truyền thống?

Thời gian vừa qua, dư luận liên tục đưa ra những ý kiến trái chiều xung quanh câu chuyện về lợi ích giữa hai loại hình taxi công nghệ và taxi truyền thống. Có những cáo buộc cho rằng hãng taxi công nghệ đang tìm cách “giành giật”, và “độc chiếm” thị trường từ hãng taxi truyền thống, trong khi đó xu hướng lựa chọn hãng taxi công nghệ Uber, Grab của người tiêu dùng thì không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Anh Tuấn (Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ: Anh thường xuyên di chuyển bằng Uber và Grab vì thấy rằng hình thức này rất tiện lợi, giá thành lại rẻ hơn hẳn so với di chuyển bằng hãng taxi truyển thống.

Anh Tuấn cho biết, nếu muốn đi đâu là chỉ việc mở ứng dụng Uber, Grab ở điện thoại ra, nhập địa điểm hiện tại và địa điểm đến là ngay lập tức có thể tìm cho mình một chiếc taxi, hơn nữa giá thành lại khá “bèo”. Anh lấy ví dụ như đoạn đường di chuyển từ Kiến Hưng, Hà Đông ra Giáp Bát, nếu như di chuyển bằng taxi thường thì phải mất đến 100.000-120.000 đồng còn đối với taxi Uber thì chỉ mất khoảng 70.000 đồng cho một lượt đi.

Trước xu hướng “chuộng” loại hình taxi công nghệ, nhiều người đi “đầu quân” cho hãng taxi Uber và Grab trong đó có cả sinh viên, người có xe muốn kiếm thêm thu nhập và cả những lái xe của những hãng taxi truyền thống. Có không ít người tham gia mới và cũng rất nhiều người từ bỏ...

Anh Tuyên (Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ: Anh từng làm qua cả hai loại hình taxi này. Ban đầu thấy nhiều người đồn là chạy Grab kiếm được nhiều tiền nên anh cũng đi đăng ký chạy thử. Tuy nhiên, chạy được vài tháng thì anh quyết định bỏ.

Anh Tuyên so sánh: Hồi trước chạy cho hãng taxi truyền thống, như Thành Lợi, mỗi tháng chỉ phải đóng lại cho công ty 1,5 triệu, còn bao nhiêu là của anh. Trung bình một ngày chạy từ 10-12 tiếng, anh cũng thu về từ 12-15 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, khi chạy cho Grab, do bị thu lại 25% số tiền mỗi chuyến cộng với việc lượng khách thưa dần theo tháng, do đó mỗi ngày cũng chạy thời gian như vậy, anh chỉ thu được khoảng dưới 10 triệu đồng/tháng.

“Chạy Grab, tháng đầu tiên cho lượng khách tương đối nhưng sau đó thì thưa dần, càng về sau thì càng không được gọi đi chở nhiều như trước”, anh Tuyên nói.

Chia sẻ với phóng viên VOV.VN, ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó tổng Giám đốc hãng taxi Open, cho rằng: Hình thức chạy xe bằng phần mềm Uber, Grab đang bóc lột sức lao động của người lái taxi. Hãng taxi công nghệ mỗi chuyến thu lại từ 20-25 % số tiền thu được là quá cao, trong khi đó, hãng xe taxi Open, chỉ thu 2 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh đó, ông Hùng còn cho rằng, người dùng cũng cần phải thận trọng với loại hình taxi Uber và Grab vì hãng taxi này đang cố tình tung ra nhiều "chiêu trò" cùng với mức giá khá rẻ để chiếm lĩnh hết thị trường và buộc hãng taxi truyền thống ngừng hoạt động, sau đó sẽ tùy ý điều chỉnh mức giá. Ngoài ra, hình thức taxi công nghệ này không chuyên nghiệp và không bảo đảm về độ an toàn như hãng taxi truyền thống vì lái xe taxi của hãng này không hề được đào tạo bài bản và hoạt động tự do, tùy ý.

“Cần phải đưa loại hình taxi này vào hoạt động giống như những hãng taxi truyền thống”, ông Hùng nói.

Về phía hãng taxi Grab, bà Nguyễn Thị Thu An, Giám đốc Truyền thông Grab tại Việt Nam cho rằng: Sự xuất hiện của ứng dụng công nghệ Grab tuy có tác động lớn đến thị trường nhưng không làm thay đổi bản chất của loại hình vận tải này. Taxi truyền thống vẫn có những lợi thế riêng cũng như nắm giữ những phân khúc khách hàng riêng. Nếu có thể phát huy được hết những lợi thế này, taxi truyền thống hoàn toàn có thể phát triển mạnh mẽ hơn nữa và duy trì vị trí không thể thay thế trên thị trường.

Bà An còn cho rằng, sự có mặt và phát triển của công nghệ đã tạo ra những sự thay đổi lớn trong ngành vận tải và đôi khi gây ra sự bối rối trong pháp luật. Tuy nhiên không phải vì vậy mà loại bỏ hay kết luận họ đang làm trái pháp luật.

“Chúng tôi tin rằng chỉ cần một tính năng mang lại lợi ích cho người dân, cho doanh nghiệp và cho xã hội thì các cơ quan Chính phủ sẽ hoàn toàn ủng hộ và tạo điều kiện phát triển, như khi Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải đã thể hiện khi chấp thuận thí điểm xe hợp đồng điện tử GrabCar”, bà An nói.