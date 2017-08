U22 Việt Nam có thể "bắt tay" với Thái Lan loại Indonesia?

Sau trận hòa U22 Indonesia, U22 Việt Nam được 10 điểm và vẫn tạm thời xếp đầu bảng B. Tuy nhiên, đoàn quân áo đỏ sẽ phải gặp đối thủ nặng ký Thái Lan ở vòng đấu cuối. Trong khi đó, Indonesia chỉ phải chạm trán với Campuchia đã bị loại.



Một số ý kiến trên mạng xã hội hôm qua cho rằng hoàn toàn có thể xảy ra một kịch bản Việt Nam và Thái Lan cầm hòa nhau để loại Indonesia.

Cụ thể, nếu Việt Nam hòa Thái Lan 2-2, 3 đội Việt Nam, Thái Lan, Indonesia sẽ bằng điểm nhau và phải xét hệ số đối đầu. Lúc này, do ghi được ít bàn thắng nhất ở các trận đối đầu, đội bóng xứ Vạn đảo bị loại. Trường hợp này tương tự việc Đan Mạch hòa Thụy Điển 2-2 và đẩy Italia về nước ở Euro 2004.

Đan Mạch và Thụy Điển hòa nhau 2-2 để loại Italia tại Euro 2004.

Tuy nhiên, theo Sổ tay môn bóng đá SEA Games 29, cách thức xếp hạng các đội ở môn bóng đá nam lại dựa trên hiệu số bàn thắng bại trước.

Theo đó, 3 tiêu chí hàng đầu đầu để xếp hạng là: 1 – điểm số giành được trong tất cả các trận đấu, 2 - hiệu số bàn thắng bại, 3 – số bàn thắng.

Nếu dựa vào cả 3 tiêu chí trên mà vẫn không phân định được, các đội bóng mới phải chuyển sang xét thành tích đối đầu trực tiếp.

Nghĩa là với hiệu số +11 so với +6 của Thái Lan, chỉ cần giành ít nhất 1 điểm ở trận đấu cuối cùng, U22 Việt Nam chắc chắn giành vé vào bán kết. Còn nếu thất bại, đoàn quân áo đỏ sẽ buộc phải mong Campuchia làm nên phép màu trước Indonesia.

Sẽ không thể có chuyện Việt Nam "bắt tay" Thái Lan.

Về phần Indonesia, đội bóng này sẽ chắc chắn có vé đi tiếp nếu thắng trận cuối với tỉ số cách biệt từ 3 bàn trở lên. Khi ấy, họ được 11 điểm và hiệu số +7.

Như vậy, giả thiết "bắt tay" giữa Việt Nam và Thái Lan coi như không thể xảy ra. Bởi dưới áp lực từ Indonesia, 2 bên buộc phải quyết một trận sống mái mới mong có được suất bán kết.

Xếp hạng tạm thời bảng B.

Các trường hợp có thể xảy ra ở vòng đấu cuối cùng:

- Việt Nam thắng: Việt Nam chắc chắn vào bán kết.

Indonesia đi tiếp nếu thắng, bị loại nếu hòa hoặc thua.

- Việt Nam hòa: Việt Nam chắc chắn vào bán kết.

Indonesia bị loại nếu hòa, thua hoặc thắng cách biệt 1 bàn. Nếu Indonesia thắng cách biệt 3 bàn trở lên sẽ đi tiếp.

Trong trường hợp Indonesia thắng cách biệt 2 bàn, họ sẽ so số bàn thắng với Thái Lan. Nếu bằng nhau, 2 đội phải so tiếp đến hệ số fair-play (do đối đầu hòa 1-1). Thậm chí, 2 đội có thể phải bốc thăm.

- Việt Nam thua:

Indonesia bị loại nếu hòa hoặc thua, Việt Nam và Thái Lan vào bán kết.

Nếu thắng, Indonesia sẽ cùng Thái Lan đi tiếp.

Bảng B SEA Games 29: U22 Việt Nam 0-0 U22 Indonesia