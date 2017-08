U22 Thái Lan dùng thủ môn cực dị bắt chính SEA Games

Thủ thành số 1 trước đó của U22 Thái Lan là Port Rattanai Songsangchan đã không thể góp mặt ở SEA Games vì chấn thương. Thay vào đó, HLV trưởng HLV Worrawoot Srimakha đã điền tên thủ môn cao 1m8 Nont Muangngam và gần như chắc chắn, đây sẽ là người gác đền chính của đội bóng xứ chùa Vàng tại SEA Games tới.

Ngoài chiều cao ấn tượng, Nont Muangngam còn có bản CV cực kỳ ấn tượng. Anh từng thi đấu cho đội trẻ AS Nancy tại Pháp, trước khi lên chơi cho đội 1 AS Nancy từ năm 2013 đến 2016. Tuy nhiên, trong màu áo AS Nancy II, thủ môn này chỉ có 1 trận thi đấu ở mùa giải 2013/2014. Và có được 2 trận ra sân trong màu áo AS Nancy II ở mùa giải tiếp theo.

Mùa giải 2015/2016, số trận của Nont Muangngam mới tăng lên đáng kể. Anh thi đấu tất cả 12 trận với tổng thời gian 1080 phút. Dù vậy, kết thúc mùa giải này, Nont Muangngam quyết định rời AS Nancy để trở về thi đấu cho Chiangrai United ở Thái League.

Trong khoản thời gian thi đấu cho đội trẻ AS Nancy, Nont Muangngam còn được gọi lên khoác áo đội U17 Pháp và thi đấu 7 trận.

Đây là lần đầu Nont Muangngam dự SEA Games. Nhưng anh tự tin sẽ giúp U22 Thái Lan giành HCV SEA Games 29.

Trả lời phỏng vấn trên tờ Bangkok Post, thủ thành 20 tuổi này cho biết: "Lần đầu dự SEA Games, tôi hy vọng mình sẽ cùng U22 Thái Lan bảo vệ thành công chiếc HCV ở môn bóng đá nam".