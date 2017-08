Tường Linh The Face nói gì về nghi án lộ ảnh giường chiếu?

Nguyễn Đặng Tường Linh (Sinh năm 1994 tại Phú Yên) là cô gái đang nhận được rất nhiều sự chú ý tại chương trình The Face. Cô bạn được mệnh danh là "Cô gái đẹp nhất The Face", "Hoa hậu The Face". Liên tục có những màn thể hiện xuất sắc, Tường Linh còn được kỳ vọng là người sẽ đăng quang ngôi vị cao nhất tại chương trình.



Tấm ảnh giường chiếu được cho là của Tường Linh.

Luôn gắn liền với hình đẹp, nói không với scandal nhưng mới đây, cư dân mạng rất bất ngờ khi trên mạng lan truyền một tấm ảnh "giường chiếu" khá nóng bỏng. Dù tấm ảnh rất nhỏ và nhòe nhưng không khó để nhận ra, nhân vật nữ trong tấm ảnh có nhiều nét tương đồng với Tường Linh, đặc biệt ở góc mặt nghiêng.

Tên tài khoản đăng tải là Linh Nii Nguyễn cũng trùng khớp với biệt danh của Tường Linh là Linh Nii. Điều này khiến mọi người rất bất ngờ.

Nữ chính trong tấm ảnh nóng kia có góc nghiêng khá giống Tường Linh.

Trước ồn ào này, Tường Linh từ chối trả lời. Cô nàng cho biết: "Mọi phát ngôn và hành động của Linh đều có thể bị coi là PR cho chương trình và tên tuổi của mình nên Linh không muốn làm điều đó. Sau khi kết thúc cuộc thi, Linh sẽ có câu trả lời cho khán giả".

Không biết thực hư sự việc như thế nào, tuy nhiên hiện tại, hình ảnh bị lan truyền này đang ít nhiều làm xấu đi hình ảnh của Tường Linh, trước giờ vốn được biết đến là một cô nàng dành được rất nhiều thiện cảm của khán giả cũng như chương trình với hình tượng trong sáng và sang trọng.

Từ trước tới nay, Tường Linh luôn gắn liền với hình ảnh "ngọc nữ"...