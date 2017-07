Tuborg Colored Parties – những bữa tiệc âm nhạc bùng nổ khó quên

Thực ra, Tuborg Colored Parties - Bùng nổ cuộc vui đã ghi điểm ngay từ phút đầu tiên nhờ cái tên ý nghĩa của mình rồi! Tên gọi Colored Parties bắt nguồn từ 5 màu sắc nắp giật cá tính đặc trưng của Tuborg vừa được tung ra để chào hè 2017.

5 màu sắc cũng là những cách tận hưởng cuộc vui thường thấy ở các bạn trẻ như Sing - Tím hát hò; Dance - Cam nhảy nhót; Play - Đỏ chất chơi; Cheers – Lá tiệc tùng và Enjoy - Lam tận hưởng.

Tự tin thể hiện màu sắc của riêng mình, bùng nổ cùng hàng loạt hoạt động hấp dẫn và cháy hết mình trong không gian âm nhạc sôi động chưa từng có, tại sao không?



Dance contest – Sân chơi đỉnh cao giành cho những tín đồ Hip hop

Mở màn cho đại tiệc Tuborg Bùng Nổ cuộc vui chính là sự kiện chào sân không thể ấn tượng hơn mang tên Dance Contest. Khỏi phải nói, cũng có thể hình dung giới trẻ Hà Nội, đặc biệt là các tín đồ hiphop đã có một ngày hội vũ đạo phấn khích như thế nào.

Giữa không gian âm nhạc siêu chất với các DJ nổi tiếng, những vũ công tài năng lần lượt ra sân và mang đến cho khán giả có mặt tại Hero Club ngày hôm ấy một buổi thi đấu đúng chất máu lửa.

Những động tác vũ đạo chuyên nghiệp chắc chắn sẽ khiến không khí mùa hè nóng bỏng trở nên "đã" hơn bao giờ hết.

Bùng nổ cuộc vui cùng Bảo Anh – Slim V và Kim Anh

Sau sự kiện Dance Contest mở màn, giới trẻ Hà Nội đã chính thức bước vào bữa đại tiệc dành cho giới trẻ hè này của Tuborg. Hoành tráng, "chất ngất" chính là ấn tượng đầu tiên về bữa tiệc đầy màu sắc được tổ chức tại F-Club - địa điểm được lựa chọn làm đại tiệc âm nhạc số 2.

Vẫn combo quen thuộc là âm nhạc, nhóm bạn bè vui nhộn và hương vị bia tươi mát, thế nhưng sự góp mặt của những ngôi sao được yêu thích đã đẩy bầu không khí bữa tiệc lên cao ngất.

Mở màn là sự xuất hiện của Kim Anh, cô nàng quyến rũ bước ra từ chương trình So You Think You Can Dance, từng tham gia The Remix cũng như góp mặt trong màn trình diễn của các ca sĩ nổi tiếng như Sơn Tùng M-TP, Isaac… đã mang đến bữa tiệc một màn nhảy sôi động đốt cháy sân khấu.

Kim Anh mở màn bữa tiệc bằng điệu nhảy sôi động

Khán giả có mặt tại buổi tiệc sắc màu này ngay sau đó tiếp tục được bùng nổ với tuyển tập bài hát nhạc dance từ giọng ca "Trái tim em cũng biết đau" – Bảo Anh. Nữ ca sĩ còn không quên nâng ly chung vui cùng mọi người trước khi gửi tặng ca khúc ballad sâu lắng "Yêu một người vô tâm", bản hit được nhiều người yêu thích của mình.

Cuối cùng, không thể không kể đến sự xuất hiện của "Phù thủy âm nhạc" SlimV, người thực sự làm chủ cả sân khấu và khiến các bạn trẻ phải hò reo không ngớt. Thứ âm nhạc ma mị và thăng hoa của SlimV cộng thêm sức hút từ Tuborg và các điệu nhảy đã cuốn các chàng trai và cô gái của chúng ta vào một bữa tiệc sôi động, đẳng cấp và cực kì phong cách.

SLimV cuồng nhiệt cùng âm nhạc

Cháy hết mình cùng Hoàng Thùy Linh và Huy Me

Dư vị âm nhạc chưa tan tại F Club ngày 26/6, các bạn trẻ đã ngay lập tức được đền bù bằng một bữa tiệc sôi động, hoành tráng chẳng kém ở Tạ Hiện ngày 14/7. Có một điểm khác biệt nho nhỏ, đó chính là Tuborg đã mang sân khấu ra đường phố và "Bùng nổ cuộc vui" đã trở thành một bữa tiệc street show đúng nghĩa!!!

Không gian rộng mở lại có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, vậy nên không hề khó hiểu khi Tuborg "Bùng nổ cuộc vui" hôm ấy đã thu hút sự tham gia của cả nghìn bạn trẻ.

Có khi chẳng ai quen ai nhưng tất cả đều hòa chung tinh thần bùng nổ hết mình cùng Tuborg và thưởng thức những màn biểu diễn siêu hot từ những cái tên như Hoàng Thùy Linh, Huy Me, F-band, Don Band hay DJ Minh Trí.

Hoàng Thùy Linh "cháy hết mình" trên sân khấu "bùng nổ cuộc vui" với giọng hát đầy nội lực.

Dù mới đến Việt Nam từ tháng 4/2016 nhưng Tuborg đã "thay gió" cho những bữa tiệc mùa hè dành cho giới trẻ.

Gắn liền với âm nhạc đỉnh cao, với vũ đạo cuồng nhiệt và giới trẻ sống bùng nổ, sức hút của chuỗi đại tiệc Tuborg Colored Parties – Bùng nổ cuộc vui cũng như mọi bữa tiệc âm nhạc khác của Tuborg chưa bao giờ lạc điệu và vẫn luôn là điều mới mẻ mà người trẻ mong muốn được khám phá, tận hưởng nhiều hơn nữa.