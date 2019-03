Tư vấn hướng nghiệp cho HS cấp 3, thanh niên điển trai được tỏ tình: Anh hướng nghiệp còn em hướng theo anh!

Chỉ bằng vài bức ảnh chụp vội trong buổi tư vấn tuyển sinh tại trường THPT Lương Thế Vinh (Gia Lai), Lê Chương - chàng trai hướng nghiệp đã làm cư dân mạng đua nhau đặt câu hỏi: "Sao hồi ấy hướng nghiệp mình không gặp được anh nhỉ?".



Hiện tại, Lê Chương đang theo học trường Đại học Tài chính kế toán (Quảng Ngãi) và sẽ tốt nghiệp đại học vào tháng 7 tới. Những hình ảnh của anh chàng trong buổi tư vấn hướng nghiệp nhận được đông đảo lượt chia sẻ và hàng ngàn lượt tương tác trên MXH. Các mem của hội mê trai đẹp còn mạnh dạn "quăng thính" tỏ tình: Anh hướng nghiệp còn em hướng theo anh!

Lê Chương gây sốt với khuôn mặt nam tính và nụ cười “chói nắng” trong buổi tư vấn tuyển sinh

Hình ảnh đời thường điển trai của Lê Chương

Trước việc bỗng nhiên nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người như vậy, Lê Chương cũng đáp lời: "Mình đi tư vấn mà được mấy bạn học sinh tương tác hòa đồng nhiều như vậy thì chắc cũng vui lắm, chỉ sợ vừa nói xong các bạn quên mình là ai, từ đâu đến thôi".

Lê Chương chia sẻ đã bắt đầu công việc tư vấn tuyển sinh được hơn 1 tháng

Ngoài đời Lê Chương chia sẻ bản thân là người ngại giao tiếp với đám đông, tuy nhiên cậu lại chọn công việc tư vấn tuyển sinh bởi: "Chỉ còn vài tháng nữa là ra trường nên bản thân muốn làm những điều thật ý nghĩa. Một phần trước đây mình từng vì không có người dẫn dắt nên chọn nhầm vào ngành mình không thích và phải ôn thi lại. Do đó mình cảm thấy việc hướng nghiệp quan trọng vô cùng".

Muốn men có men

Muốn khôi ngô “búng ra sữa” cũng có luôn

"Never give up" chính là cụm từ mà Lê Chương lấy làm động lực cố gắng mỗi ngày và anh chàng hi vọng với những bạn học sinh cuối cấp các bạn đừng quá áp lực, hãy lắng nghe bản thân mình và tìm hiểu thật kĩ con đường mình sẽ chọn. Và một bất ngờ về cuối, đó là anh chàng vẫn còn độc thân đấy.