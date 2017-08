Truy bắt đối tượng dùng súng bắn tử vong nữ sinh ở Đồng Nai

Tối 11/8, Công an huyện Long Thành đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành truy xét nghi can trên Trung được cho là đã dùng súng bắn tử vong 1 nữ sinh trên địa bàn.

Lực lượng chức năng đang tiến hành truy bắt nghi can. Ảnh : N.Đ.N

Thông tin ban đầu, Trung và nữ sinh N.T.T.T (17 tuổi, ngụ xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) có quen biết với nhau. Khoảng 18h ngày 11/8, Trung đã dùng súng bắn vào người nữ sinh tại ấp 11, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai khiến nạn nhân gục tại chỗ rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Người dân phát hiện đã đưa cô gái đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau đó tử vong.

Nhận tin báo, Công an huyện Long Thành cùng các đơn vị Công an tỉnh Đồng Nai khám nghiệp hiện trường, truy xét đối tượng để làm rõ.

Người dân cho biết, nghi phạm đã sử dụng khẩu súng K54 bắn vào nữ sinh, tuy nhiên lực lượng chức năng chưa có thông tin chính thức về khẩu súng.

Lãnh đạo xã Bình Sơn cho biết, lực lượng công an địa phương đuổi theo nghi can đã bị hắn bắn trả. Công an đang tiến hành bao vây khu rẫy gần hiện trường, truy bắt hung thủ.