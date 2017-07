Trưởng Công an xã kể chuyện giải cứu hai người đàn ông bị dân vây giữ, đốt ô tô Fortuner

Nghi bị thôi miên do những thông tin trên facebook

Liên quan đến sự việc người dân đốt xe ô tô ở địa bàn xã Hồng Lạc (huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) sáng 21/7, PV đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Trung Việt - Trưởng Công an xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà.

Ông Việt cho biết, vào khoảng 18h ngày 20/7, hai người đàn ông đi trên xe ô tô nhãn hiệu Toyota Fortuner BKS 34A 121.79 trên đường lưu thông qua xã Hồng Lạc về xã Tân Việt (huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) trong khi đi qua gia đình anh Phạm Đắc Bắc (SN 1984 trú tại thôn Đồng Hởi, làm nghề buôn bán đồ gỗ) đã vào hỏi mua đồ mộc.

Sau đó, vợ anh Đắc là chị Lê Thị Hồng Quyên (SN 1984) ra bán hàng.

Trong khi tham khảo hàng tại đây, do có nhiều mặt hàng không thể nhớ hết giá nên hai người đi trên xe ô tô đã nhờ chị Quyên ghi ra giấy để tiện tham khảo.

Lúc này, chị Quyên tìm giấy bút trong nhà nhưng không có nên đã đi sang nhà hàng xóm để mượn.

Tuy nhiên, khi vừa ra đến bên ngoài thì chị này thấy hoa mắt, chóng mặt, choáng váng khó chịu và gọi chồng về.

Chiếc xe ô tô bị cháy trơ khung.

"Trong lúc này, chị Quyên nghĩ đến những cảnh báo trên mạng xã hội facebook về việc thôi miên, trộm tài sản, bắt cóc nên nghĩ mình bị những người đi ô tô thôi miên đã hô hoán hàng xóm mình bị thôi miên.

Sau đó, người dân tới bắt giữ hai người đàn ông này và báo chính quyền địa phương. Ngay sau khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng xã Hồng Lạc đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để đảm bảo an toàn cho hai người trên xe ô tô.

Khi có mặt tại hiện trường, lực lượng Công an xã đã nhanh chóng đưa hai người đàn ông này lên trên gác tầng 2 của gia đình chị Quyên để đảm bảo an toàn.

Ban đầu, số lượng người dân tập trung ít nhưng tới khi các công nhân đi làm về, số người hiếu kì tụ tập tăng lên nhanh chóng.

Ước tính, số người dân tụ tập tại khu vực gia đình chị Quyên hôm qua lên tới hàng nghìn người. Sau đó, thấy sự việc diễn biến phức tạp, chúng tôi đã thông báo công an huyện Thanh Hà hỗ trợ.

Để đảm bảo an toàn cho 2 người đàn ông trên, lực lượng Công an xã, dân quân tự vệ được huy động tối đa với 23 người còn Công an huyện Thanh Hà là gần 100 người, Công an tỉnh Hải Dương 30 người...", ông Việt thông tin.

Ông Việt cũng cho hay, khi người dân tập trung quá đông, lực lượng chức năng đã phải tổ chức vận động, tuyên truyền người dân về nhà để tránh xảy ra những điều đáng tiếc.

Nhiều người dân địa phương cho biết, đoạn đường này thời điểm đêm qua chật kín người.

Rất may công an đến kịp thời

Theo ông Việt, có thời điểm, nhiều người dân kích động, lực lượng chức năng đã phải tạo thành 2 lớp bảo vệ ở khu vực cửa nhà chị Quyên và lối lên để tránh việc người dân kích động lao vào bên trong.

Thậm chí, có người còn cầm một số đồ đạc ném vào bên trong nhà chị Quyên. Phải đến 2h ngày 21/7, khi số lượng người dân tập trung chỉ còn vài trăm người, lực lượng công an mới dám đưa 2 người đàn ông ra khỏi nhà chị Quyên.

Việc người dân tập trung ngày một đông là do vào thời điểm công nhân đi làm ở các công ty về và nhiều thanh niên đăng tải sự việc lên mạng xã hội facebook nên nhiều người dân, thanh niên hiếu kì ở các địa phương lân cận đã kéo đến xem.

Thời điểm sáng 21/7, hàng trăm người dân vẫn tập trung bàn tán về sự việc.

Ông Việt cũng đánh giá sự việc xảy ra vào tối ngày hôm qua (20/7) là có số lượng người dân và công an tập trung đông nhất từ trước đến nay ở địa bàn xã Hồng Việt.

Một số người dân trên địa bàn xã Hồng Lạc cho biết, rất may sự việc hôm qua, lực lượng Công an xã đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để đảm bảo an toàn cho 2 người đàn ông trên xe ô tô nếu không 2 người này khó có thể bảo toàn tính mạng.

Được biết danh tính hai người đi trên xe ô tô được xác định là Trịnh Mạnh H. (SN 1980, trú tại Thái Nguyên) hiện đang là Giám đốc Công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi DANBREDS (có địa chỉ tại khu Công nghiệp Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương), người còn lại là Lê Văn Nam (SN 1988, trú tại huỵện Chương Mỹ, Hà Nội.