Trung Quốc tố cáo Nga vô địch Tank Biathlon 2017 nhờ "tiếng còi đen"

Thành tích trên bị coi là nỗi thất vọng lớn đối với đội tuyển Trung Quốc và là bước tụt lùi so với việc giành vị trí á quân của năm ngoái, càng cay đắng hơn khi xe tăng Type 96B mang sang Nga thi đấu lần này đã được ứng dụng nhiều cải tiến rút ra từ thực tế trên thao trường.

Dĩ nhiên sau giải đấu phía Trung Quốc sẽ phải nghiêm túc phân tích nguyên nhân dẫn tới thất bại, nhưng ngoài những yếu tố chủ quan, họ còn cho rằng kết quả đã bị thao túng bởi "tiếng còi đen" của ban tổ chức.

Xe tăng Type 96B của Trung Quốc trong phần thi chung kết Tank Biathlon 2017 cùng đội đua Kazakhstan (T-72B3), Nga (T-72B3M) và Belarus (T-72B)

Theo thông tin từ các diễn đàn quân sự Trung Quốc, xe tăng Type 96B của họ đã có màn thể hiện tuyệt vời và liên tục dẫn điểm sau lượt thi đấu đầu tiên, bỏ xa các đối thủ cạnh tranh, nhưng kết quả bất ngờ có sự đảo chiều khó tin từ vòng đua thứ hai.

Trung Quốc lý giải rằng nhờ yếu tố sân nhà, Nga dễ dàng điều chỉnh, đưa ra các quy tắc bổ sung nhằm tạo lợi thế cho mình cũng như hạn chế điểm mạnh của đối thủ, điều này là có thể dự đoán trước.

Ví dụ cụ thể là đội Nga thực tế đã sử dụng phiên bản xe tăng T-72B3M được trang bị động cơ diesel tăng áp V92S2F có công suất máy lên tới 1.130 mã lực, thay vì dùng loại T-72B3 lắp động cơ V92S2 950 mã lực như các đội đua khác. Ngoài ra, trọng tài cũng thường xuyên đưa ra quyết định mang tính xử ép đối phương nhằm mang về lợi thế cho người Nga.

Bên cạnh đó, Type 96B còn nhận yêu cầu không kích hoạt đầy đủ hệ thống kiểm soát hỏa lực và máy tính đạn đạo (bao gồm cả thiết bị đo sai lệch nòng pháo do ảnh hưởng của môi trường), với lý do những chiến xa khác do Nga cung cấp không được trang bị khí tài này, làm mất đi khả năng bắn chính xác của xe tăng Trung Quốc.

Theo phía Trung Quốc, nếu để xe tăng Type 96B phát huy đầy đủ sức mạnh thì họ đã có thể giành ngôi vô địch Tank Biathlon 2017

Mặc dù đây chỉ là cáo buộc một chiều từ cư dân mạng Trung Quốc, nhưng cũng phải nhìn nhận thực tế rằng không phải chỉ riêng năm nay xuất hiện điều tiếng về công tác tổ chức của Nga, giải đấu mang tính chất giao hữu nhưng vẫn nặng yếu tố thành tích ăn thua.

Có lẽ để xóa bỏ hoàn toàn "tiếng còi đen" (nếu có), các quốc gia tham dự hãy thi đấu theo thể thức của "Strong Europe Tank Challenge", đó là không sử dụng xe tăng của nước chủ nhà mà mang loại chiến xa tốt nhất của mình tới thao trường, đi kèm không hạn chế tính năng, sẽ tạo ra một cuộc đua đa dạng và cực kỳ hấp dẫn.