Trung Quốc: Lạm phát tháng 5 cao nhất 15 tháng

Tháng 5 vừa qua, chỉ số giá tiêu dùng của Trung Quốc đã tăng lên mức cao nhất trong 15 tháng trở lại đây. Nguyên nhân chủ yếu là do giá thực phẩm leo thang vì giá thịt lợn tăng mạnh.

Dữ liệu được Tổng cục thống kê trung Quốc công bố hôm nay (12/6) cho thấy chỉ số CPI tháng 5 tăng 2,7% so với 1 năm trước, mức cao nhất kể từ tháng 2 năm ngoái và ngang với dự đoán của các chuyên gia kinh tế tham gia khảo sát của Reuters.

Trong đó giá thực phẩm tăng 7,7%. Đặc biệt giá hoa quả tăng tới 26,7% so với 1 năm trước và tăng 14,8% so với tháng 4 do bị ảnh hưởng bởi thời tiết.

Giá thịt lợn ở Trung Quốc vẫn giữ ở mức cao suốt từ đầu năm đến nay, trong bối cảnh dịch tả lợn châu Phi gây thiệt hại nặng nề cho ngành chăn nuôi lợn của nước này. Giá thịt lợn tháng 5 tăng 18,2% so với 1 năm trước.

Tuy nhiên theo Bo Zhuang, chuyên gia kinh tế trưởng tại TS Lombard, mặc dù người tiêu dùng Trung Quốc (chiếm một nửa lượng tiêu thụ thịt lợn của toàn thế giới) có thể cảm thấy chán nản với giá lợn tăng, diễn biến này không phải là thứ có thể khiến thị trường cảm thấy hoảng sợ. Thực tế là giá thịt lợn ở Trung Quốc đã tăng liên tiếp trong thập kỷ qua. Hồi đầu năm chính phủ Trung Quốc cũng dự báo giá thịt lợn có thể tăng hơn 70% trong năm 2019.

Ngoài ra, chỉ số giá sản xuất (PPI) – có thể coi là thước đo lợi nhuận của ngành công nghiệp – cũng tăng 0,6% so với 1 năm trước.