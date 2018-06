Trung Quốc chặn HBO vì phát chương trình đả kích Chủ tịch Tập Cận Bình

Trong chương trình Last Week Tonight phát trên HBO ngày 17.6, ông Oliver đã so sánh Chủ tịch Tập với nhân vật hoạt hình Winnie the Pooh và gọi nhà lãnh đạo Trung Quốc là “ông chú đáng sợ đã giam 800.000 người trong tầng hầm nhà mình”. Danh hài người Anh còn chỉ trích chuyện bỏ giới hạn nhiệm kì Chủ tịch nước, hoạt động kiểm duyệt nội dung mạng,…

Weibo, mạng xã hội phổ biến tại Trung Quốc, ngay lập tức đã ngăn chặn cũng như xóa bỏ các bài đăng đề cập đến ông Oliver lẫn chương trình Last Week Tonight. Và nhóm Greatfire, tổ chức phi lợi nhuận chuyên theo dõi hoạt động kiểm duyệt nội dung mạng của Bắc Kinh, cho biết trang web của HBO từ ngày 23.6 đã bị chặn hoàn toàn.

Mọi nỗ lực truy cập trang HBO từ thiết bị trong lãnh thổ Trung Quốc trong ngày 25.6 đều thất bại. Trang HBO Asia, kênh phát sóng các nội dung của HBO tại quốc gia này thông qua dịch vụ thuê bao truyền hình Đỉnh Cấp Kịch Trường của Tecent, cũng chịu số phận tương tự. Hiện phía HBO lẫn Tencent vẫn chưa đưa ra bình luận gì về vụ việc này.

Trang web HBO đã bị chặn tại Trung Quốc - Ảnh: AP

Theo trang The Guardian, hành động chặn truy cập này không gây ảnh hưởng gì lớn đến HBO, vì kênh này đã quen bị giới chức Bắc Kinh kiểm duyệt nội dung số. Hầu hết người dân nước này phải dùng đến mạng riêng ảo (VPN) để xem HBO.