Trực thăng vũ trang, phản lực chiến đấu đồng loạt bắn, ném bom, tiêu diệt mục tiêu mặt đất

Để bảo đảm an toàn trong các ban bay sử dụng bom đạn thật, ngay sau khi cơ động từ đường băng về đường lăn, tất cả các máy bay đều được nhân viên kỹ thuật hàng không kiểm tra chặt chẽ, loại trừ hiện tượng máy bay mang bom, đạn còn sót lại do các nguyên nhân khác nhau, về khu vực sân đỗ. Sau 2 ngày 21 và 22-8, 57 lần chuyến bay bắn, ném đã được tổ chức thành công, đạt 100% kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối.