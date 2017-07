Ngày 10.07.2017, quân đội Syria, phối hợp với các đơn vị quân tình nguyện, được sự yểm trợ hỏa lực của trực thăng tấn công Nga thực hiện cuộc tấn công mới đánh chiếm dãy đồi phía bắc làng Jubb Hamad, mới được giải phóng hai ngày trước đây.

Những ngọn đồi phía bắc làng Jubb Hamad có vị trí then chốt do từ địa bàn này, có thể khống chế hỏa lực thị trấn Al-Baghiliyah, đang bị IS chiếm giữ.

Giành được địa bàn tập kích hỏa lực trên thị trấn Al-Baghiliyah, quân đội Syria có lợi thế tấn công từ trên cao mà có khả năng nhanh chóng giải phóng thị trấn này do có ưu thế về hỏa lực và địa thế khi tiến công.

Không có nhiều thông tin về tổn thất của IS trong trận đánh này, truyền thông mạng xã hội cho rằng, quân đội Syria phá hủy 2 xe Toyota bán tải gắn pháo phòng không ZU-23-2 23 mm bằng tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM).

Tổng quan tình hình chiến trường Syria tính đến ngày 10.07.2017

NT