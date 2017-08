Theo thông tin mà New York Times có được, Triều Tiên có thể thông qua giao dịch kiểu chợ đen để mua được các động cơ tên lửa do công ty Pivdenmash của Ukraine sản xuất.Báo New York Times của Mỹ dẫn báo cáo tình báo của nước này cho rằng Triều Tiên đã nhận động cơ tên lửa từ Ukraine.

The New York Times dẫn đánh giá của chuyên gia Michael Ellemann từ Trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc tế Mỹ (CSIS) nói rằng, các nhà phân tích đã nghiên cứu bức ảnh ghi hình nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khi ông đang xem xét những động cơ tên lửa mới, và họ đi đến kết luận rằng vẻ ngoài các động cơ gợi nhớ đến sản phẩm Xô-viết mà bây giờ chỉ một vài xí nghiệp trên lãnh thổ Liên Xô cũ là "có liên quan".

Các chuyên gia cho rằng công ty Ucraine Pivdenmash là nguồn cung động cơ dành cho tên lửa đạn đạo Hỏa Tinh - 14 mà Triều Tiên đã tuyên bố thử nghiệm thành công 2 lần trong tháng 7.

Tên lửa của Triều Tiên



Tuy nhiên, theo New York Times, hiện không có dữ liệu chính xác về chuyện ai có thể là người bán công nghệ tên lửa cho Triều Tiên.

"Hoàn toàn có khả năng là các động cơ đã được đưa đến từ Ukraine, và có thể là bất hợp pháp", - ông Ellemann tuyên bố.

"Có bao nhiêu động cơ như vậy và hiện nay người Ukraine có tiếp tục "giúp đỡ" Triều Tiên hay không đó là câu hỏi lớn chưa có giải đáp", - ông Ellemann nói thêm.