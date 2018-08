Triệu tập 2 thanh niên tung tin vỡ đập thủy điện lên Facebook để "câu" like

Ngày 31-8, tin từ Công an huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa, cho biết đã tiến hành triệu tập Lữ Chính Quyền (SN 1989, ngụ khu 6, thị trấn Quan Hóa) và Hà Văn Mười (SN 1996, ngụ bản Khằm, xã Hồi Xuân, huyện Quan Hóa) để làm rõ hành vi tung tin vỡ đập thủy điện Trung Sơn lên mạng xã hội facebook.

Một trong 2 thanh niên bị công an triệu tập - Ảnh: Công an cung cấp

Theo thông tin, tối ngày 30-8, các tài khoản Facebook có tên "Tùng Cơ Cực" và "Tóc Hải Nguyễn" đã tung lên mạng xã hội, gây hiểu nhầm cho nhiều người với các status như: "Có thông tin vỡ đập Thủy điện Trung Sơn rồi. Mọi người chia sẻ cho mình với. Để mọi người biết đường chạy, dân Co Lương chạy hết rồi"; "Vỡ đập Trung Sơn rồi, chính xác đó. Lo mà dọn đi ạ".



Co Lương là địa danh của huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, nằm gần Thủy điện Trung Sơn.

Sau khi thông tin được đăng tải, nhiều người dân tỏ ra rất lo lắng. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa lên tiếng khẳng định đó là thông tin bịa đặt, không chính xác và sẽ đề nghị điều tra, xử lý nghiêm những người tung tin sai sự thật trên.

Tại cơ quan công an, 2 thanh niên khai nhận, do thấy mực nước lên cao, cùng với đó, người thân ở gần Nhà máy thủy điện Trung Sơn nghe tiếng còi báo động kéo dài và di tản lên núi nên nghĩ đã xảy ra vỡ đập và đăng tải lên trang facebook cá nhân để "câu like".

Hiện Công an huyện Quan Hóa đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, mở rộng và xác định rõ động cơ, mục đích của những người tung tin thất thiệt để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.