Triệu phú chôn kho báu toàn vàng và kim cương trên núi để cả thế giới tìm

Forrest Fenn, cựu phi công của Không quân Mỹ và chủ sở hữu một phòng trưng bày nghệ thuật, cho rằng, có thể “1000 năm nữa” người ta mới tìm ra được kho báu gồm ngọc, vàng và kim cương mà ông chôn ở một nơi nào đó trên dãy núi Rockies chạy dài 3.000 dặm (hơn 4.800 km) hồi năm 2010.

Đây đều là những thứ mà ông Fenn đã tìm ra trong những cuộc thám hiểm ở phía tây nam nước Mỹ.

Ông Fenn hiện bị “tấn công” mỗi ngày bởi hàng trăm email từ những người đang truy tìm đầu mối kho báu trị giá 2 triệu đô.

Triệu phú già ước tính 350.000 người đã săn tìm kho báu của ông nhưng không rõ ai đó đã tới gần kho báu hay chưa. “Nó (kho báu) có thể được tìm ra sớm hoặc 1000 năm nữa kể từ giờ”, ông Fenn nói với CNBC.

Ông Forrest Fenn, người đã chôn kho báu trên dãy Rokies. Ảnh: Rex

Ban đầu, Fenn có kế hoạch đem theo kho báu này xuống mồ cùng mình khi bị chẩn đoán mắc ung thư vào năm 1988. Nhưng sau khi khỏi bệnh, ông quyết định giấu kho báu này để mọi người có cơ hội tìm kiếm.

Trong cuốn hồi ký The Thrill of the Chase, ông đã đưa ra tấm bản đồ và bài thơ gồm 24 dòng chứa 9 manh mối về địa điểm chôn kho báu.

Fenn nói việc mọi người đổ xô tìm kho báu là “thành công vượt ngoài những giấc mơ phóng đãng nhất của tôi”.

Tuy nhiên, cảnh sát cáo buộc Fenn đang đặt mạng sống của người khác vào nguy hiểm sau tai nạn chết người liên quan tới việc tìm kho báu mà ông chôn giấu.

Tháng 7 năm ngoái, thi thể Eric Ashby, 31 tuổi, được trục vớt khỏi sông Arkansas ở Colorado sau khi chiếc bè bị lật ngược. Gia đình Ashby nói anh tới bang này để tìm kiếm tiền thưởng theo gợi ý của ông Fenn. 3 người khác thiệt mạng được cho cũng liên quan tới việc săn tìm kho báu.

Ông Finn gợi ý mọi người về nơi cất giấu kho báu bằng tấm bản đồ và bài thơ gồm 24 dòng chứa 9 manh mối. Ảnh: Instagram

Phản hồi trước cáo buộc này, ông Fenn đã cung cấp thêm vài manh mối trên blog cá nhân, giúp mọi người giữ an toàn trong quá trình tìm kiếm.

“Kho báu không nằm dưới nước, cũng không ở gần sông Rio Grande”, ông gợi ý. “Không cần thiết phải di chuyển những tảng đá lớn hoặc trèo lên hoặc xuống một vách đá dốc đứng và nó cũng không nằm dưới một vật thể do con người tạo ra.

Hãy nhớ rằng, tôi khoảng 80 tuổi vào lúc thực hiện hai chuyến đi tới nơi giấu kho báu. Hãy thận trọng và đừng chấp nhận rủi ro”.

Triệu phú Fenn cũng cho biết, động cơ chính của ông trong đặt ra thử thách tìm kho báu là khuyến khích các gia đình dành nhiều thời gian ở ngoài trời hơn.

“Tôi muốn tạo cơ hội cho những đứa trẻ có gì đó để làm. Chúng đang dành quá nhiều thời gian để chơi game hoặc dùng điện thoại cầm tay”, Fenn từng trả lời Business Insider hồi tháng 2.

“Tôi hy vọng cha mẹ sẽ đưa con cái đi cắm trại và leo núi ở dãy núi Rockies. Tôi mong họ sẽ câu cá, tìm hóa thạch và tìm kiếm kho báu của tôi”, ông Fenn nói thêm.